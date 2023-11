Xiaomi Smart Band 8 Pro byl představen v polovině srpna

V tuto chvíli se však prodává pouze v Číně

Podle všeho se ale chystá konečně i na globální trhy

Xiaomi v srpnu představilo náramek Smart Band 8 Pro, ten se ale zatím nepodíval mimo domovskou Čínu. Nyní to ale vypadá, že by se mohl brzy podívat na globální trh. Byl totiž spatřen na jedné z certifikačních platforem v Singapuru.

Xiaomi Smart Band 8 Pro však není jediným výrobkem, který se podívá na ostatní trhy. Společně s ním bylo v IMDA spatřeno také POCO M6 Pro 4G a Redmi Note 13 4G. V tuto chvíli bohužel neznáme žádné konkrétní informace o cenách, v Číně se však náramek prodává za 399 juanů, což je nějakých 1 250 korun bez daně. Pokud by se někdy dostal do Česka, odhaduji, že by se mohl prodávat za cenu okolo 2 tisíc.

Přestože čínský gigant tento produkt označuje jako náramek, se spíše podobá chytrým hodinkám. Má velký 1,74palcový AMOLED panel s rozlišením 336 x 480 pixelů, maximální svítivost je solidní 600 nitů, na jedno nabití však stále vydrží 14 dní a potěší také hromada sportovních režimů. Co se týče těch zdravotních, umí sledovat tep, saturaci kyslíku v krvi, ale sleduje také spánek či menstruační cykly.

