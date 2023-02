Jasný důkaz: Náramek Xiaomi Smart Band 8 už je na cestě

Bylo by pochopitelně velmi překvapivé, kdyby společnost Xiaomi odřízla jednu ze svých nejpopulárnějších produktových sérií, nicméně objevilo se patrně první jasné potvrzení, že se na trh podívá chytrý náramek Xiaomi Mi Band 8 (u nás nejspíš nakonec pojmenovaný jako Xiaomi Smart Band 8). Pokračovatel veleúspěšné řady byl zaevidován a tím i odhalen u IMDA certifikace. Produkt nese kódové označení M2239B1 a v dokumentech je označen jako “smart band”.

Osmá generace oblíbeného náramku by se mohla poprvé oficiálně ukázat někdy na jaře, pravděpodobně opět v květnu. O několik týdnů později pak nejspíš vyrazí i na globální trhy včetně toho českého. Vzhledem k dosavadním mezigeneračním vylepšením můžeme od Xiaomi Mi Band 8 / Xiaomi Smart Band 8 očekávat větší displej, delší výdrž na jedno nabití a snad i nějaké novinky na poli analýzy aktivit či zdravotního stavu uživatele. Pokud bych si mohl jedno vylepšení přát já, byla by to automatické nastavení jasu. To má v sedmé generaci jen verze Pro.

Zdroj: IGP