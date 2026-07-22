Tohle je Xiaomi Smart Band 11 Active. Odhalujeme rendery a seznam dovedností Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi brzy uvede na trh náramek Smart Band 11 Active Dostane 1,47" TFT displej s AOD a hustotou 247 ppi Se svou 300mAh baterií údajně vydrží až 18 dní na jedno nabití Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.7.2026 15:30 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Po celosvětovém uvedení sportovního náramku Xiaomi Smart Band 10 a nedávném úniku prozrazujícím specifikace a design hodinek Redmi Watch 6 Active a Redmi Watch 6 Lite se redakci Světa Androida podařilo dostat k renderům a specifikacím dalšího nositelného zařízení. První zprávy o náramku Xiaomi Smart Band 11 Active se objevily už před několika měsíci na základě certifikací a nyní je zřejmé, že se výrobce chystá s produktem vstoupit na trh už brzy. Přinášíme oficiální snímky tří barevných variant a očekávané specifikace. Váš první pohled na Xiaomi Smart Band 11 Active Xiaomi Smart Band 11 Active bude cenově dostupnějším chytrým náramkem s menším displejem o velikosti 1,47″, rozlišením 172×320 pixelů (hustotou 247 ppi) a podporou technologie always-on display (AOD). Konkrétně se jedná o TFT panel, pro něhož je typický nižší jas a slabší kontrast. Podle námi zjištěných informací je Xiaomi Smart Band 11 Active vybaven 300mAh baterií, která mu má v praxi zajistit až 18denní výdrž na jedno nabití. Při opravdu intenzivním používání nicméně máme počítat s výdrží okolo 9 dní. Plné dobití náramku prý zabere okolo dvou hodin pomocí proprietární magnetické nabíječky. Náramek není vybaven žádným tlačítkem a prodávat se bude ve třech verzích, které se vzájemně liší pouze barvou konstrukce a řemínku. Půjde o černou, stříbrnou a růžovou v odstínu do zlata. Co bude umět změřit? Xiaomi Smart Band 11 Active dokáže nepřetržitě sledovat tepovou frekvenci či hladinu kyslíku v krvi (SpO2). Samozřejmě si troufne i na sledování spánku, a to včetně detekce REM fáze, nebo na monitoring ženského zdraví. Pochopitelně nechybí ani sledování stresu, kroků či kalorií. Co se týče sledování aktivity, pro sportovce má být nachystáno více než 50 fitness režimů. Háček je v absenci GPS modulu, takže pokud si budete chtít zaznamenávat polohu například při běhání nebo jízdě na kole, budete u sebe muset mít chytrý telefon. Stejným nedostatkem trpí i standardní modely řady Smart Band (bez přípony jako Active či Pro) a řeší je právě až dražší Pro modely. Vzhledem k tomu, že náramek nabízí voděodolnost 5 ATM, se s ním nebudete muset bát jít ani do sprchy nebo bazénu až do 50m hloubky. Cena a dostupnost Předpokládáme, že Xiaomi Smart Band 11 Active by měl na trh dorazit zkraje příštího měsíce. Kde se naše informace rozcházejí, je cena. U jednoho prodejce jsme narazili na částku 32,99 eura (asi 800 Kč v přepočtu), jiný uvádí cenu 46,75 eura (1 100 Kč v přepočtu). Oficiální českou cenu se nám zatím zjistit nepodařilo. Co na Xiaomi Smart Band 11 Active říkáte vy? Zdroj: vlastní Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024