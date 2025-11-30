TOPlist

Xiaomi Smart Band 10 zlevnil na 699 Kč! Nejoblíbenější náramek má super výdrž, vysoký jas a šikovné funkce

  • Xiaomi Smart Band 10 aktuálně pořídíte už od 699 Kč místo původních 1 099 Kč
  • Podle Heureky jde o nejoblíbenější chytrý náramek na českém trhu
  • Model nabízí 1,72" AMOLED displej s jasem 1 500 nitů a výdrž až 21 dní

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.11.2025 06:00
xiaomi smart band 10 barevne varianty rendery

Xiaomi Smart Band 10 se těší zaslouženě velké oblibě. Desátá generace populárního fitness náramku, která na český trh dorazila v červnu, nyní zlevnila na pouhých 699 Kč. Původní doporučená cena přitom činila 1 099 Kč, takže jde o slevu ve výši 400 Kč. Podle srovnávače Heureka se navíc jedná o aktuálně nejpopulárnější chytrý náramek na českém trhu.

Větší displej s tenkými rámečky

Oproti předchůdci Xiaomi výrazně zapracovalo na displeji. Smart Band 10 disponuje 1,72″ AMOLED panelem s rozlišením 212 × 520 pixelů a jemností 326 ppi. Rámečky mají tloušťku pouhých 2 mm, díky čemuž se poměr obrazovky k tělu zvýšil na 73 %. Maximální jas dosahuje 1 500 nitů, což představuje 25% nárůst oproti předchozí generaci a zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Obnovovací frekvence činí 60 Hz.

xiaomi smart band 10 seda se zelenym cifernikem

Tělo náramku je vyrobeno z broušené hliníkové slitiny a váží pouhých 15,95 g bez řemínku. Tloušťka dosahuje 10,95 mm, takže zařízení na zápěstí prakticky nepřekáží. K dispozici jsou tři barevné varianty: Midnight Black, Glacier Silver a Mystic Rose. Za příplatek lze pořídit také keramickou edici Pearl White.

Zdravotní a sportovní funkce

Xiaomi Smart Band 10 nabízí více než 150 sportovních režimů a umí automaticky rozpoznat šest typů aktivit. Náramek sleduje tepovou frekvenci v reálném čase, a to včetně plavání díky vodotěsnosti 5 ATM. Vylepšený 9osý pohybový senzor dosahuje podle výrobce 96% přesnosti při počítání plaveckých délek.

Novinkou je funkce vysílání tepové frekvence přes Bluetooth, kterou ocení především cyklisté při propojení s cyklopočítačem. K dispozici je také 10 přednastavených běžeckých kurzů s podporou udržování tempa. Náramek dále monitoruje okysličení krve (SpO₂), úroveň stresu a nabízí sledování menstruačního cyklu.

Vylepšené sledování spánku

Smart Band 10 přináší pokročilé analýzy spánku vyvinuté ve spolupráci s organizacemi World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine a Chinese Sleep Research Society. Součástí je 21denní plán na zlepšení spánkových návyků s personalizovanými doporučeními. Aplikace generuje denní, týdenní i měsíční reporty o spánkových trendech.

xiaomi smart band 10 cerna render zepredu

Výdrž až 21 dní na jedno nabití

Klíčovou předností náramku je výdrž baterie až 21 dní při běžném používání. V režimu Always-on Display vydrží 9 dní, při intenzivním zatížení pak 8 dní. Kapacita baterie činí 233 mAh a plné nabití trvá přibližně hodinu.

Náramek běží na systému HyperOS 2.0, který nabízí plynulé ovládání a možnost propojení s dalšími zařízeními Xiaomi prostřednictvím rozhraní Smart Hub. Kompatibilní je s telefony se systémem Android 8.0 a novějším nebo iOS 14.0 a novějším.

Co náramku chybí

Za zmínku stojí i některá omezení. Smart Band 10 nemá integrovaný GPS modul, takže pro sledování tras potřebuje připojený telefon. Globální verze rovněž postrádá NFC pro bezkontaktní platby. Chybí také fyzické tlačítko – ovládání probíhá výhradně dotykem na displeji.

Uvažujete o koupi Xiaomi Smart Band 10 za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi


