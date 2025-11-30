Xiaomi Smart Band 10 zlevnil na 699 Kč! Nejoblíbenější náramek má super výdrž, vysoký jas a šikovné funkce Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Band 10 aktuálně pořídíte už od 699 Kč místo původních 1 099 Kč Podle Heureky jde o nejoblíbenější chytrý náramek na českém trhu Model nabízí 1,72" AMOLED displej s jasem 1 500 nitů a výdrž až 21 dní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi Smart Band 10 se těší zaslouženě velké oblibě. Desátá generace populárního fitness náramku, která na český trh dorazila v červnu, nyní zlevnila na pouhých 699 Kč. Původní doporučená cena přitom činila 1 099 Kč, takže jde o slevu ve výši 400 Kč. Podle srovnávače Heureka se navíc jedná o aktuálně nejpopulárnější chytrý náramek na českém trhu. Větší displej s tenkými rámečky Zdravotní a sportovní funkce Vylepšené sledování spánku Výdrž až 21 dní na jedno nabití Co náramku chybí Větší displej s tenkými rámečky Oproti předchůdci Xiaomi výrazně zapracovalo na displeji. Smart Band 10 disponuje 1,72″ AMOLED panelem s rozlišením 212 × 520 pixelů a jemností 326 ppi. Rámečky mají tloušťku pouhých 2 mm, díky čemuž se poměr obrazovky k tělu zvýšil na 73 %. Maximální jas dosahuje 1 500 nitů, což představuje 25% nárůst oproti předchozí generaci a zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Obnovovací frekvence činí 60 Hz. Tělo náramku je vyrobeno z broušené hliníkové slitiny a váží pouhých 15,95 g bez řemínku. Tloušťka dosahuje 10,95 mm, takže zařízení na zápěstí prakticky nepřekáží. K dispozici jsou tři barevné varianty: Midnight Black, Glacier Silver a Mystic Rose. Za příplatek lze pořídit také keramickou edici Pearl White. Zdravotní a sportovní funkce Xiaomi Smart Band 10 nabízí více než 150 sportovních režimů a umí automaticky rozpoznat šest typů aktivit. Náramek sleduje tepovou frekvenci v reálném čase, a to včetně plavání díky vodotěsnosti 5 ATM. Vylepšený 9osý pohybový senzor dosahuje podle výrobce 96% přesnosti při počítání plaveckých délek. CHCI SMART BAND 10 V AKCI Novinkou je funkce vysílání tepové frekvence přes Bluetooth, kterou ocení především cyklisté při propojení s cyklopočítačem. K dispozici je také 10 přednastavených běžeckých kurzů s podporou udržování tempa. Náramek dále monitoruje okysličení krve (SpO₂), úroveň stresu a nabízí sledování menstruačního cyklu. Vylepšené sledování spánku Smart Band 10 přináší pokročilé analýzy spánku vyvinuté ve spolupráci s organizacemi World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine a Chinese Sleep Research Society. Součástí je 21denní plán na zlepšení spánkových návyků s personalizovanými doporučeními. Aplikace generuje denní, týdenní i měsíční reporty o spánkových trendech. Výdrž až 21 dní na jedno nabití Klíčovou předností náramku je výdrž baterie až 21 dní při běžném používání. V režimu Always-on Display vydrží 9 dní, při intenzivním zatížení pak 8 dní. Kapacita baterie činí 233 mAh a plné nabití trvá přibližně hodinu. KOUPIT XIAOMI SMART BAND 10 Náramek běží na systému HyperOS 2.0, který nabízí plynulé ovládání a možnost propojení s dalšími zařízeními Xiaomi prostřednictvím rozhraní Smart Hub. Kompatibilní je s telefony se systémem Android 8.0 a novějším nebo iOS 14.0 a novějším. Co náramku chybí Za zmínku stojí i některá omezení. Smart Band 10 nemá integrovaný GPS modul, takže pro sledování tras potřebuje připojený telefon. Globální verze rovněž postrádá NFC pro bezkontaktní platby. Chybí také fyzické tlačítko – ovládání probíhá výhradně dotykem na displeji. Uvažujete o koupi Xiaomi Smart Band 10 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko chytrý náramek Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.