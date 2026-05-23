Xiaomi Smart Band 10 Pro představen: Přichází i v keramické verzi a nabízí výrazně jasnější displej Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně oficiálně uvedlo Smart Band 10 Pro v hliníkové verzi za 399 jüanů (asi 1 200 Kč) Náramek je o 10 % tenčí a o 12 % lehčí než předchůdce a displej zvládá jas až 2 000 nitů Poprvé v historii řady dorazila i keramická varianta, která stojí 479 jüanů (asi 1 500 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Populární náramky Xiaomi Smart Band postrádají GPS, a proto jsou pro mnohé uživatele lákavější o něco dražší modely Pro. Při sportování s nimi lze telefon nechat doma, a navíc s jejich koupí dostanete i výrazně větší displej. Na nástupce Smart Bandu 9 Pro se čekalo nezvykle dlouho, až se nyní konečně představil na čínském trhu. K nám by měl dorazit koncem tohoto měsíce a tentokrát i v keramické variantě. Hliník, nebo keramika? Poprvé máte na výběr Měření zdraví, které dosud patřilo dražším hodinkám Herní režim a přátelství s iPhonem Výdrž, cena a pro koho dává smysl Hliník, nebo keramika? Poprvé máte na výběr Tou nejzajímavější novinkou Xiaomi Smart Bandu 10 Pro tentokrát z mého pohledu nejsou ani tak funkce, jako spíš možnost vybrat si materiál konstrukce. Vedle základní verze s tělem z hliníkové slitiny nabízí tentokrát Xiaomi i keramickou variantu v čistě bílém provedení (k dispozici byla už u základního Smart Bandu 10). Ta má působit prémiověji a odolávat poškrábání, daň za to ale zaplatíte na hmotnosti: zatímco hliníkový model váží 21,6 g (bez řemínku), keramický se vyšplhá na 28,7 g. Oproti modelu 9 Pro je novinka o 10 % tenčí (9,7 mm) a v hliníkovém provedení o 12 % lehčí. Na přední straně zůstává 1,74″ AMOLED displej se 60Hz obnovovací frekvencí a úzkými rámečky o šířce 2,2 mm, jas ale Xiaomi zvedlo z původních 1 200 na 2 000 nitů. Na přímém slunci tak budete číst notifikace bez problémů. Řemínky lze měnit osvědčeným rychloupínacím systémem a kromě silikonu nabízí výrobce i kožené, milánské či hedvábné varianty (ty dražší se ovšem dokupují zvlášť). Měření zdraví, které dosud patřilo dražším hodinkám Pod displejem tepe nový snímač tepu s dvojicí diod a dvojicí fotodiod, který má podle Xiaomi dosahovat přesnosti 98,2 %. Klíčový přírůstek se ale jmenuje HRV – tedy měření variability srdečního tepu. Z něj náramek odvozuje míru únavy a kvalitu regenerace, což je funkce, kterou dosud nabízely spíš výrazně dražší hodinky. K tomu se přidává vylepšený spánkový algoritmus 2.0 s přesnějším rozpoznáváním fází spánku, celodenní měření okysličení krve a sledování stresu. Co do sledování aktivity se Smart Band 10 Pro drží osvědčeného: nabízí přes 150 sportovních režimů a hlavně samostatné GNSS s podporou pěti satelitních systémů (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo a QZSS). Trasu běhu nebo vyjížďky tak zaznamenáte bez telefonu v kapse. Odolnost 5ATM umožňuje nošení při plavání, na ponory ji ale nečekejte. Baterii Xiaomi udává na 21 dní v běžném provozu, respektive zhruba 8 dní se zapnutým Always-on displejem. Tady je ovšem férové dodat, že stejnou výdrž zvládal už 9 Pro – na poli autonomie tedy k posunu nedošlo. Herní režim a přátelství s iPhonem Náramek běží na nové nadstavbě HyperOS 3 a poprvé v řadě dostává herní režim. Ten během hraní sleduje váš tep, stres a emoce, na zápěstí zobrazí odpočet do oživení postavy a po skončení zápasu vygeneruje souhrnný report. Zobrazení průběhu hry je ovšem zatím vázané na telefony Xiaomi řady 17; ostatní modely se mají přidávat postupně, takže jde spíš o lákadlo pro majitele aktuálních vlajek Xiaomi. Příjemně překvapí péče o uživatele iPhonů. Smart Band 10 Pro umí synchronizovat data do aplikace Apple Health, zobrazovat notifikace ze dvou telefonů zároveň (kombinace iPhone a telefon Xiaomi) a podporuje i zkratky obdobné Siri Shortcuts. Zároveň lze s iOS náramek využívat jako spoušť fotoaparátu. Nechybí samozřejmě ani NFC pro platby a dopravní karty (NFC verze by tentokrát měla dorazit i do Evropy). Výdrž, cena a pro koho dává smysl Hliníkový model stojí v Číně 399 jüanů (asi 1 200 Kč), keramický 479 jüanů (asi 1 460 Kč) a verze s koženým řemínkem 469 jüanů (asi 1 430 Kč). Na našem trhu by základní varianta mohla stát přibližně 1 700 Kč a keramická verze 1 999 Kč. Komu se Smart Band 10 Pro vyplatí? Hodí se hlavně tomu, kdo chce funkce hodinek v těle náramku – velký jasný displej, GNSS, NFC a nově i sledování regenerace přes HRV – aniž by musel mít rozměrnější chytré hodinky. Ideální je pro uživatele telefonů Xiaomi, ale díky chytrostem pro iOS poslouží i majitelům iPhonu. Naopak pokud už 9 Pro vlastníte, k upgradu vás nic zásadního netlačí: výdrž je stejná, u displeje se pouze zvýšil jas a největší změny se týkají vzhledu, hmotnosti a softwaru. A pokud hledáte hlavně nízkou cenu, levnější (a menší) Smart Band 10 bez přívlastku Pro bude rozumnější volbou. Pořídili byste si Smart Band 10 Pro v hliníku, nebo byste si připlatili za keramiku? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 