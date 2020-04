Xiaomi představilo sluchátka Mi Air 2S TWS: zajímavá cena i dlouhá výdrž

Xiaomi dnes představilo bezdrátová sluchátka Mi Air 2S TWS, které se oproti předchozí generaci pochlubí mnohem lepší výdrží baterie i lepším Bluetoothem. V současné době jsou k dispozici pouze v Číně, kde je možné si je předobjednat za 400 CNY, což je asi 1 400 korun bez daně. Na globální trh mají dorazit ještě tento měsíc.

Nová sluchátka disponují Bluetooth 5.0, který používá LDHC. Jde o alternativu k aptX-HD od Qualcommu, která je dostupná všem výrobcům telefonů, které mají ve svých telefonech Android 10. Pro snížení problémů s připojením je zvuk odesílán do každého ucha zvlášť, což je poměrně unikátní. Běžnějším řešením je, že se zvuk vysílá do hlavního sluchátka, které ho následně pošle do druhého. Díky tomu můžeme používat také jen jedno sluchátko, pokud budete třeba telefonovat.

Xiaomi Mi Air 2S disponují samozřejmě také nabíjecím pouzdrem, které podporuje bezdrátové Qi nabíjení, nebo je lze dobít skrz USB-C port. Na 100 % se pak sluchátka dobijí za hodinu. Ty pak dokážou hrát až 5 hodin, přičemž se dostanete na výdrž až 24 hodin, pokud je budete nabíjet skrz pouzdro. To je veliký skok. Oproti předchozí generaci se jedná o 70% nárůst.

Nachází se zde také užitečná gesta, která můžeme znát již z předchozí generace. Za zmínku stojí přijmutí hovoru pomocí klepnutí na jedno ze sluchátek či změna hlasitosti. Sluchátka mají taktéž infračervené senzory, které rozpoznají, když je vytáhnete z uší a přestanou přehrávat zvuk. Pokud máte telefon se systémem MIUI, můžete používat také hlasové příkazy či je snadněji spárovat. Jedná se o podobné řešení, jako nabízí Apple se svými AirPods.

Zdroj: gsmarena.com