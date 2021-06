Problémy lidí s MIUI má nově řešit speciální Xiaomi skupina

Možná to mnozí naši čtenáři vlastně ani neví, ale čínská společnost Xiaomi původně vznikla jako softwarová. Její prostředí MIUI bylo od počátku jednou z nejlepších nadstaveb systému Android. Až na základě tohoto softwarového úspěchu se firma odhodlala produkovat i telefony a zbytek tohoto příběhu dobře známe. V současné době je to ale paradoxně hlavně systém, který uživatele telefonů této značky trápí. Zejména při aktualizacích a stavech po nich. Problémy přímo spojené s MIUI bude od nynějška řešit nově sestavená skupina Xiaomi zaměstnanců. Ponese název MIUI Pioneer Group.

Založení tohoto pracovního týmu oznámili zástupci společnosti před pár hodinami na Weibo. Skupina, která bude mít za úkol vyloženě řešení uživatelských trablů s Xiaomi nadstavbou, prý vznikla někdy před týdnem. Celé to zní jako posílení podpory, kterou by snad mělo mít Xiaomi podchycenou i za normálních okolností. Každopádně je to ale pro zákazníky dobrá zpráva. Uvidíme, jak se budou výsledky práce MIUI Pioneer Group projevovat navenek. První nahlášené problémy by měl tento tým nejspíš začít řešit po zavedení této nadstavby ve verzi 13.

Jak jste spokojení s nadstavbou MIUI?

Zdroj: Gizmo