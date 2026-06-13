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Xiaomi se chystá na souboj se skládacím iPhonem. Vsadí na širokou skládačku

  • Únik z HyperOS naznačuje, že Xiaomi chystá širokou skládačku ve stylu Huawei Pura X Max
  • Telefon by měl pohánět vlastní čip Xring O3 a trojitý fotoaparát Leica s 200Mpx snímačem
  • Novinka by se mohla jmenovat Xiaomi 18 Fold nebo Mix Fold 5 a v Číně dorazit kolem srpna

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.6.2026 22:00
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xiaomi mix fold 4 leica modra

Trh se skládačkami letos míří jedním směrem: k širokému formátu, který po rozložení připomíná spíš tablet než protáhlý obdélník. Průkopníkem byl Huawei se svou Pura X Max, za níž se podle spekulací chystají i Samsung a Apple. Teď to vypadá, že do hry vstoupí také Xiaomi. Čerstvý únik z HyperOS naznačuje, že čínská značka pracuje na vlastní široké skládačce, kterou by mohla postavit přímo proti prvnímu skládacímu iPhonu.

Co prozradil únik z HyperOS

Zdrojem spekulací jsou obrázky objevené v nové verzi aplikace Xiaomi Hyper Launcher. Některým nadšencům se podařilo úniklé rozhraní umístit na rendery Huawei Pura X Max a výsledek sedí překvapivě dobře. Samo o sobě to nic nepotvrzuje, ale zapadá to do dřívějších úniků o tom, že Xiaomi míří k širšímu a kompaktnějšímu formátu.

xiaomi hyper launcher wide format
xiaomi hyper launcher unikle rozhrani na huawei pura x max

Xiaomi loni přeskočilo přímého nástupce modelu Mix Fold 4 z roku 2024 a nová skládačka by tuto mezeru měla zaplnit. Zatím není jasné ani její jméno. V únicích se objevují označení Xiaomi Mix Fold 5 i Xiaomi 18 Fold, některé zdroje stále zmiňují Xiaomi 17 Fold.

Možná výbava a dostupnost

Podle dosavadních spekulací má telefon pohánět vlastní čipset Xring O3, což je další signál, že Xiaomi tlačí na vývoj klíčových technologií ve vlastní režii. O focení by se měla starat trojice fotoaparátů Leica vedená 200Mpx hlavním snímačem. Úniky dále zmiňují vylepšený multitasking v HyperOS a propracovanější kloubový mechanismus.

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Premiéra by mohla v Číně proběhnout zhruba v srpnu 2026, globální dostupnost ovšem zatím potvrzená není a u skládaček Xiaomi obvykle bývá problematická. Vše navíc berte s rezervou: značka novinku oficiálně nepřiznala a specifikace se do uvedení můžou změnit.

Stála by vám široká skládačka od Xiaomi za pozornost?

Zdroje: Notebookcheck, Gizmochina, Weibo

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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