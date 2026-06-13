Xiaomi se chystá na souboj se skládacím iPhonem. Vsadí na širokou skládačku Hlavní stránka Zprávičky Únik z HyperOS naznačuje, že Xiaomi chystá širokou skládačku ve stylu Huawei Pura X Max Telefon by měl pohánět vlastní čip Xring O3 a trojitý fotoaparát Leica s 200Mpx snímačem Novinka by se mohla jmenovat Xiaomi 18 Fold nebo Mix Fold 5 a v Číně dorazit kolem srpna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Trh se skládačkami letos míří jedním směrem: k širokému formátu, který po rozložení připomíná spíš tablet než protáhlý obdélník. Průkopníkem byl Huawei se svou Pura X Max, za níž se podle spekulací chystají i Samsung a Apple. Teď to vypadá, že do hry vstoupí také Xiaomi. Čerstvý únik z HyperOS naznačuje, že čínská značka pracuje na vlastní široké skládačce, kterou by mohla postavit přímo proti prvnímu skládacímu iPhonu. Co prozradil únik z HyperOS Možná výbava a dostupnost Co prozradil únik z HyperOS Zdrojem spekulací jsou obrázky objevené v nové verzi aplikace Xiaomi Hyper Launcher. Některým nadšencům se podařilo úniklé rozhraní umístit na rendery Huawei Pura X Max a výsledek sedí překvapivě dobře. Samo o sobě to nic nepotvrzuje, ale zapadá to do dřívějších úniků o tom, že Xiaomi míří k širšímu a kompaktnějšímu formátu. Xiaomi loni přeskočilo přímého nástupce modelu Mix Fold 4 z roku 2024 a nová skládačka by tuto mezeru měla zaplnit. Zatím není jasné ani její jméno. V únicích se objevují označení Xiaomi Mix Fold 5 i Xiaomi 18 Fold, některé zdroje stále zmiňují Xiaomi 17 Fold. Možná výbava a dostupnost Podle dosavadních spekulací má telefon pohánět vlastní čipset Xring O3, což je další signál, že Xiaomi tlačí na vývoj klíčových technologií ve vlastní režii. O focení by se měla starat trojice fotoaparátů Leica vedená 200Mpx hlavním snímačem. Úniky dále zmiňují vylepšený multitasking v HyperOS a propracovanější kloubový mechanismus. Máme první informace o novinkách Redmi: I levnější telefony Xiaomi přeskočí číslici 16 Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Premiéra by mohla v Číně proběhnout zhruba v srpnu 2026, globální dostupnost ovšem zatím potvrzená není a u skládaček Xiaomi obvykle bývá problematická. Vše navíc berte s rezervou: značka novinku oficiálně nepřiznala a specifikace se do uvedení můžou změnit. Stála by vám široká skládačka od Xiaomi za pozornost? Zdroje: Notebookcheck, Gizmochina, Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024