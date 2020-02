Xiaomi si patentovalo kartu, která má plnit funkci SIM i SD úložiště

S příchodem rychlých 5G sítí se na stůl znovu dostává otázka ohledně úložišť v mobilních telefonech. Díky kvalitnímu připojení budeme schopní například nejen hrát streamované hry, ale současně také stahovat velmi snadno obrovské množství dat do telefonu. Třeba hudbu, filmy nebo pracovní dokumenty. K tomu je pak potřeba připočíst objem, který budou mít videa ve 4K či 8K. V tomto rozlišení bude umět brzy natáčet každý druhý telefon. To pak bude interní paměť i o velikosti 512 GB mizet před očima. Samsung to vyřešil po svém. Do telefonů nové řady Galaxy S20 vložil slot na SD karty o maximální velikosti 1 TB. Jenže ne každý výrobce je ochotný nebo schopný obětovat tomuto slotu místo v těsném uspořádání jiných součástek mobilu. Teď to vypadá, že jeden z konkurentů na to chce jít od lesa. Xiaomi si registrovalo patent média, které by mělo fungovat jako SD karta a SIM karta současně.

Nové zařízení by mělo zvládat standardní připojení do 5G GSM sítí a přitom sloužit jako vysokokapacitní úložiště. Na jednom plastovém obdélníčku by se jednoduše sešly jak komunikační, tak i kapacitní prostory. Technicky by se tyto dva obvody podělily každý o jednu stranu karty. Umístění obou funkcí na jeden kousek plastu by mnohým výrobcům ušetřil velké starosti. Nebudou muset volit mezi větším úložištěm, slotem na SD kartu či hybridním právě na SD a SIM. Pokud tedy nebudou chtít nutně vkládat do zařízení obří interní paměť, mohou starosti o rozšíření přenechat jedinému slotu navíc.

Nutno podotknout, že známý čínský výrobce není původním autorem tohoto nápadu. Již vloni o něm mluvila jako o “super SIM kartě” firma Ziguang. I pro Xiaomi se ale SIM a SD karta v jednom zdá být evidentně příležitostí, takže šlo do registrace vlastního patentu. Možná se právě díváme na budoucího náhradníka za paměťové i klasické SIMky ve všech telefonech. Jestli tedy nenechá Xiaomi patent jen na papíře.

Co myslíte? Uchytí se toto řešení?

Zdroj: gizmo