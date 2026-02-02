Věděli jste? Xiaomi v Česku prodává selfie tyč, kterou proměníte ve stativ. Nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini se objevila na českém e-shopu výrobce za 559 Kč Příslušenství kombinuje funkci selfie tyče, stativu i rukojeti pro živé vysílání Součástí je Bluetooth dálkový ovladač s dosahem až 10 metrů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Loni v létě Xiaomi globálně představilo kompaktní selfie tyč Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini, která se díky integrovanému stativu hodí nejen na pořizování selfie, ale také na natáčení videí či živé vysílání. O novince jsme tehdy informovali v samostatném článku a v mezičase se dostala také na náš trh – v oficiálním e-shopu značky je k dispozici za 559 Kč. Tři zařízení v jednom Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini v sobě spojuje selfie tyč, stativ a rukojeť pro živé vysílání. Teleskopická tyč se vysune na délku přibližně 52 centimetrů a je vyrobena z hliníkové slitiny s eloxovaným povrchem, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost. Celé příslušenství váží pouhých 155 gramů, takže se snadno vejde do kapsy či batohu. Klip na telefon je otočný o 90° doleva i doprava, což umožňuje snadné přepínání mezi režimem na výšku a na šířku. Nastavitelná svorka s protiskluzovou úpravou se přizpůsobí různým velikostem smartphonů. Ve spodní části rukojeti se ukrývá integrovaný stativ se silikonovými nožičkami, které zabraňují sklouznutí. Cena: 559 Kč Bluetooth ovladač v ceně Součástí balení je Bluetooth dálkový ovladač, který se ukrývá přímo v rukojeti selfie tyče. Dosah činí až 10 metrů, pokud mezi ovladačem a telefonem nejsou velké překážky. Ovladač umožňuje spouštění fotoaparátu, pořizování sériových snímků a v závislosti na modelu telefonu také nahrávání krátkých videí. Na rukojeti nechybí kontrolka, která informuje o stavu připojení k telefonu a výdrži baterie dálkového ovladače. Cena: 559 Kč Pořídili byste si takovou selfie tyč? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko příslušenství Selfie tyč Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024