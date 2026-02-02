TOPlist

Věděli jste? Xiaomi v Česku prodává selfie tyč, kterou proměníte ve stativ. Nestojí mnoho

  • Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini se objevila na českém e-shopu výrobce za 559 Kč
  • Příslušenství kombinuje funkci selfie tyče, stativu i rukojeti pro živé vysílání
  • Součástí je Bluetooth dálkový ovladač s dosahem až 10 metrů

Adam Kurfürst
2.2.2026 10:00
Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini rozlozena

Loni v létě Xiaomi globálně představilo kompaktní selfie tyč Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini, která se díky integrovanému stativu hodí nejen na pořizování selfie, ale také na natáčení videí či živé vysílání. O novince jsme tehdy informovali v samostatném článku a v mezičase se dostala také na náš trh – v oficiálním e-shopu značky je k dispozici za 559 Kč.

Tři zařízení v jednom

Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini v sobě spojuje selfie tyč, stativ a rukojeť pro živé vysílání. Teleskopická tyč se vysune na délku přibližně 52 centimetrů a je vyrobena z hliníkové slitiny s eloxovaným povrchem, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost. Celé příslušenství váží pouhých 155 gramů, takže se snadno vejde do kapsy či batohu.

Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini s telefonem

Klip na telefon je otočný o 90° doleva i doprava, což umožňuje snadné přepínání mezi režimem na výšku a na šířku. Nastavitelná svorka s protiskluzovou úpravou se přizpůsobí různým velikostem smartphonů. Ve spodní části rukojeti se ukrývá integrovaný stativ se silikonovými nožičkami, které zabraňují sklouznutí.

Cena: 559 Kč

Bluetooth ovladač v ceně

Součástí balení je Bluetooth dálkový ovladač, který se ukrývá přímo v rukojeti selfie tyče. Dosah činí až 10 metrů, pokud mezi ovladačem a telefonem nejsou velké překážky. Ovladač umožňuje spouštění fotoaparátu, pořizování sériových snímků a v závislosti na modelu telefonu také nahrávání krátkých videí.

Xiaomi Selfie Stick Tripod Mini ovladac

Na rukojeti nechybí kontrolka, která informuje o stavu připojení k telefonu a výdrži baterie dálkového ovladače.

Cena: 559 Kč

Pořídili byste si takovou selfie tyč?

Zdroj: Xiaomi

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
