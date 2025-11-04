Úžasný vysavač za pár korun! Xiaomi S40 teď stojí jen 3 699 Kč, umí mopovat a má laserovou navigaci Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi S40 v Black Friday zlevněn z 4 999 Kč na 3 699 Kč – sleva 1 300 korun Jde o robotický vysavač 2v1 s mopem, sací silou 10 000 Pa a laserovou navigací LDS Nechybí integrace do Xiaomi Home a vydrží až 180 minut na jedno nabití Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.11.2025 13:10 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu robotického vysavače Xiaomi S40 z původních 4 999 Kč na 3 699 Kč. Jde o zařízení 2v1, které vysává i mopuje, má laserovou navigaci a integraci do aplikace Xiaomi Home. Za tuhle cenu dostanete sací sílu 10 000 Pa, výdrž 180 minut a chytrou navigaci, která mapuje byt v reálném čase. A podle reálných recenzí to není jen marketing – majitelé ho chválí. Chytrá domácnost přes Xiaomi Home Xiaomi S40 se ovládá přes aplikaci Xiaomi Home, kde vidíte mapu bytu v reálném čase, nastavujete zóny, kam má nebo nemá jezdit, a plánujete úklid na konkrétní dny a časy. Aplikace umožňuje pojmenovat jednotlivé místnosti a poslat vysavač jen do konkrétního pokoje – například když se vám rozsype káva v kuchyni. Podporuje i hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa, takže vysavač spustíte hlasem. Pokud máte doma další zařízení Xiaomi, S40 se do ekosystému integruje bez problémů. Laserová navigace LDS skenuje místnost v 360° a vytváří přesnou mapu, díky které se vysavač nevráží do nábytku a nevynechává rohy. Sací síla 10 000 Pa a výdrž 180 minut Xiaomi S40 má sací sílu 10 000 Pa, což stačí na prach, drobky, granule pro zvířata i cereálie. K dispozici jsou čtyři režimy – tichý, standardní, silný a turbo. V aplikaci vidíte spotřebu energie v reálném čase a můžete upravit intenzitu. KOUPIT XIAOMI S40 V AKCI Baterie má kapacitu 5 200 mAh a ve standardním režimu vydrží až 180 minut na jedno nabití. To stačí na středně velký až velký byt bez nutnosti dobíjení. Když baterie klesne pod určitou úroveň, vysavač se automaticky vrátí na dokovací stanici, dobije se a pokračuje v úklidu tam, kde skončil. Nabíjení trvá zhruba 6 hodin. Zajímavá je technologie proti zamotávání vlasů. Hlavní kartáč má zuby ve tvaru V a speciální design, který brání navinutí dlouhých vlasů nebo zvířecích chlupů. Podle výrobce to funguje i u bočního kartáče. V praxi to není dokonalé, ale výrazně to snižuje údržbu. Mop a čtyři režimy pro koberce Xiaomi S40 má nádržku na vodu s objemem 270 ml a mopovací podložku, kterou přichytíte zespodu. V aplikaci nastavujete intenzitu vlhčení podle typu podlahy – pro dřevěnou podlahu použijete méně vody než pro dlažbu. Mop funguje paralelně s vysáváním, takže nemusí jet dvakrát přes stejné místo. KOUPIT XIAOMI S40 V AKCI Prachová nádoba má objem 520 ml, což je průměr v této kategorii. Podle výrobce vydrží až 90 dní bez vyprázdnění, ale to je nereálné – záleží na velikosti bytu a intenzitě znečištění. V praxi to bude spíš měsíc, což je ale pořád rozumné. Co říkají reální majitelé Na Alze má Xiaomi S40 hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček na základě 12 recenzí, všechny ověřené po nákupu. Alexej z Nové Vsi nad Lužnicí píše: „Zatím naprostá spokojenost. Výkonný a tichý. Dá se pojmenovat jednotlivé místnosti a posílat jen do určitých pokojů. Virtuální zdi a zóny samozřejmostí.“ Vytýká jen absenci češtiny a trochu vyšší výšku kvůli laseru. KOUPIT XIAOMI S40 V AKCI Dávid z Bratislavy zdůrazňuje: „Je to môj úplne prvý robotický vysávač a za tú cenu som extrémne spokojný ako dobre vysáva. Super sací výkon. Na to že nemá žiadnu kameru ale pohybuje sa len pomocou laseru, namapoval domácnosť a vyhýba sa prekážkam fantasticky.“ Jediný problém měl s vyznačováním zakázaných zón v aplikaci – prý se nedá dostatečně zmenšit označená plocha. Technické parametry a dostupnost Xiaomi S40 má rozměry doku 130 × 121 × 95 mm a váží 3,36 kg. Hlučnost 63 dB odpovídá běžnému robotickému vysavači – v tichém režimu to není rušivé, v turbu to slyšet je. KOUPIT XIAOMI S40 V AKCI Příkon 70 W je nízký, takže provoz není nákladný. Napětí baterie je 20 V (nominální 14,4 V), nabíjení probíhá přes adaptér 220–240 V. Balení obsahuje nabíjecí dok, boční kartáč, hlavní kartáč, destičku mopu s podložkou, prachovou nádobu a uživatelskou příručku. Alza má vysavač skladem za 3 699 Kč s dopravou zdarma. Původní cena v září byla 4 999 Kč, sleva tedy činí 1 300 Kč (26 %). Black Friday nabídka platí do vyprodání zásob nebo do konce listopadu. Co říkáte na tuto slevu? 