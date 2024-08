Praktický doplněk na každý stůl! Nový Xiaomi 5v1 hub umí 100W nabíjení

Xiaomi prodává nový rozbočovač 5v1

Má 3 USB porty s rychlostí přenosu dat 450 MB/s



Port USB-C umožní datové přenosy nebo 100W rychlonabíjení s PD

Mít po ruce rozbočovat se může vždycky hodit. Připojíte do něj celou řadu zařízení, což usnadní i zrychlí práci. A nový rozbočovač od Xiaomi, který se právě objevil na globálních webových stránkách společnosti, rozhodně bude stát za pozornost. Zatím se prodává pouze v Číně, a to za 149 juanů (asi 477 Kč), ale jeho uvedení na webu naznačuje, že by brzy mohl být dostupný i na dalších světových trzích.

Jeho základem jsou 3 porty USB-A 3.0, které poslouží k přenosu dat. Přenosová rychlost může být teoreticky až 5 Gbps a podle Xiaomi není problém dosáhnout běžně na 450 MB/s, takže soubor o velikosti 1 GB přesunete asi za tři vteřiny. Vedle nich najdete klasické USB-C, které poslouží pro přenos dat nebo pro nabíjení. Jeho výkon může být až 100 W a podporuje rychlonabíjení Power Delivery.

Další port najdete na koncové straně Xiaomi 5v1 hubu a jedná se tentokrát o HDMI. Nejen, že díky němu můžete své zařízení připojit k monitoru, ale podporuje rozlišení 4K a pracuje na frekvenci 60 Hz. Pro připojování k vašemu mobilu, tabletu nebo jakémukoliv jinému vhodnému zařízení pak poslouží krátký kabel s USB-C. Použít ho můžete klidně i jako nabíječku s výkonem 90 W. A v případě nepoužívání se dá šikovně zastrčit do zdířky na boku rozbočovače, takže nikde neplandá.

Tenhle rozbočovač Xiaomi 5v1 je vyrobený ze slitiny hliníku, což by mělo zabraňovat jeho přehřívání. A jeho rozměry jsou 112,5 x 10,4 x 39 mm, takže se vejde třeba i do kapsy. Sedne si s Androidem 10.0 a novějšími zařízeními, Windows 7 a novějšími, nebo macOS 11.1 a novějším.

Zdroje: notebookcheck.net, mi.com