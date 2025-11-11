Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro stojí jen 6 tisíc, přesto má vysoký sací výkon a výsuvná ramena pro úklid v rozích Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro dorazil do Česka s cenou 6 290 Kč Vylepšená verze nabízí sací výkon 15 000 Pa a výsuvná mechanická ramena Robotický vysavač dokáže automaticky zvednout mop o 10 mm při detekci koberců Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Po úspěšném uvedení základního modelu Robot Vacuum S40, který v září dorazil do Česka za 4 999 Kč, nyní Xiaomi přichází s výkonnější verzí S40 Pro. Vylepšený model přináší silnější sací výkon 15 000 Pa, pokročilé výsuvné mechanické kartáče pro čištění rohů a automatické zvedání mopu při detekci koberců. Novinka je dostupná v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 6 290 Kč, u dalších prodejců se zřejmě objeví brzy. Hlavní vylepšení oproti základnímu modelu Zatímco základní Robot Vacuum S40 nabízí sací výkon 10 000 Pa, verze Pro posunuje tuto hodnotu na 15 000 Pa. Xiaomi do vylepšeného modelu integrovala vysokorychlostní ventilátor s lopatkami z letecké slitiny hliníku a hořčíku, který efektivně odstraňuje vlasy, jemný prach i každodenní nečistoty z podlah. Zásadní novinkou jsou dvě výsuvná mechanická ramena, která dynamicky vysouvají a zatahují boční kartáč a mopovací podložku. Při detekci rohu se boční kartáč aktivně vysune a dosáhne nulové vzdálenosti od hran. Mopovací podložka se dokáže přiblížit ke stěnám až na vzdálenost 1 mm, což zajišťuje důkladné vyčištění okrajů místností. Technologie proti namotávání vlasů funguje na dvou úrovních Model S40 Pro využívá inovativní válcový kartáč ve tvaru písmene Y v kombinaci s bočním kartáčem odolným proti zamotávání. První řada štětin blokuje vlasy, druhá řada s Y-designem je rozmotává, třetí řada je shromažďuje a nakonec je sací výkon 15 000 Pa vtáhne do nádoby na prach. Integrované koncové krytky těsně uzavírají strany válcového kartáče a brání vtahování vlasů ze stran. Dvojité rotační mopovací podložky pracují rychlostí 180 otáček za minutu a simulují pohyb lidské ruky při vytírání. Nádrž na vodu nabízí tři úrovně průtoku, které udržují mopy optimálně vlhké pro důkladné čištění bez zanechávání vodních stop. Inteligentní rozpoznávání koberců a pokročilá navigace Robotický vysavač je vybaven ultrazvukovými senzory, které automaticky detekují koberce a zvednou mopovací podložky o 10 mm. Současně aktivují funkci automatického zvýšení sacího výkonu pro odstranění prachu z hlubokých vláken koberce. Aplikace nabízí čtyři režimy čištění koberců – prioritní vysávání, vyhýbání se kobercům, přejíždění nebo ignorování. Pro detekci překážek využívá S40 Pro strukturované světlo s úhlem záběru 129°, které rozpoznává nízko položené překážky s milimetrovou přesností. Senzory proti pádu detekují schody a hrany, zatímco LDS laserová navigace provádí 360° skenování prostoru pro rychlé vytvoření přesné mapy. Vysavač dokáže překonat prahy o výšce až 20 mm. Výdrž baterie pokryje velké domácnosti S baterií o kapacitě 5 200 mAh zvládne S40 Pro vyčistit plochu až 180 m² na jedno nabití. Nádoba na prach má kapacitu 430 ml, nádrž na vodu pojme 310 ml. Při dokončení úklidu se robot automaticky vrací do nabíjecí stanice a zatahuje mopovací podložky, aby zabránil sekundární kontaminaci. Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home lze nastavit harmonogramy úklidu, zakázané zóny, virtuální stěny nebo cílený úklid konkrétního nábytku. Aplikace zobrazuje průběh úklidu včetně odhadovaného času dokončení. Robot podporuje hlasové ovládání přes Alexu od Amazonu a nebo Google Asistenta. Cena a dostupnost Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro je v Česku dostupný v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 6 290 Kč. Oproti základnímu modelu S40 za 4 999 Kč si připlatíte třináct stovek za vyšší sací výkon, výsuvná mechanická ramena, automatické zvedání mopu a větší pokrytí úklidu. Vysavač je dodáván v bílém provedení se skladovou dostupností. Vyplatí se vám připlatit za vylepšení modelu S40 Pro? 