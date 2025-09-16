Vynikající sleva! Xiaomi Robot Vacuum S20 teď stojí jenom 3 tisíce, má laserovou navigaci a umí vytírat Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Robot Vacuum S20 EU je nyní dostupný za pouhých 3078 Kč, což je o 33 % méně než při uvedení na český trh Výkonný robotický vysavač s funkcí mopování nabízí sací výkon 5000 Pa, laserovou navigaci a až 130 minut provozu na jedno nabití S aplikací Mi Home můžete plánovat trasy úklidu, vytvářet virtuální zdi a ovládat vysavač i přes hlasové asistenty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní robotický vysavač za dostupnou cenu? Máme pro vás skvělou zprávu – Xiaomi Robot Vacuum S20 EU je nyní dostupný za pouhých 3078 Kč. To představuje výraznou slevu 33 % oproti původní ceně 4599 Kč, za kterou vstupoval na český trh před rokem. Za tuto cenu získáte plnohodnotný robotický vysavač s mopováním a laserovou navigací. Co nabízí za tuto mimořádnou cenu? Xiaomi Robot Vacuum S20 EU vyniká především svým výkonem. Sací výkon 5000 Pa je dostatečný pro důkladné vyčištění tvrdých podlah i koberců od prachu, drobků a zvířecích chlupů. Navíc díky funkci mopování dokáže v jednom tahu podlahu nejen vysát, ale i setřít, což výrazně šetří váš čas při domácích pracích. Robotické vysavače za méně než 3500 Kč obvykle nenabízí laserovou navigaci nebo mají výrazně nižší sací výkon. Xiaomi S20 však přináší 360° laserovou navigaci, která přesně mapuje váš domov a plánuje efektivní trasu úklidu. Díky tomu nevynechá žádné místo a minimalizuje opakované přejíždění stejných oblastí. Inteligentní navigace a plánování úklidu Xiaomi Robot Vacuum S20 není jen obyčejný robotický vysavač. Jeho laserová navigace LDS důkladně monitoruje celý prostor a vytváří přesnou mapu vaší domácnosti. V aplikaci Mi Home můžete tuto mapu upravovat, vytvářet virtuální zdi nebo nastavit zóny, které má robot vynechat. Vysavač využívá optimalizované vzorce pohybu – při vysávání se pohybuje cik-cak pro maximální pokrytí a při mopování ve tvaru písmene Y, což simuluje ruční vytírání a pomáhá odstranit i odolnější skvrny. Díky bezdotykovému rozeznávání překážek se bezpečně vyhne nábytku, schodům i drobnějším předmětům na podlaze. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Praktická nádoba 2 v 1 a dlouhá výdrž baterie Xiaomi Robot Vacuum S20 je vybaven praktickou nádobou 2 v 1 – zásobník na prach má objem 0,4 litru a zásobník na vodu 0,27 litru. To umožňuje vysávat a mopovat bez nutnosti častého vyprazdňování nebo doplňování vody. Vysavač tak zvládne uklidit i větší byt v jednom cyklu. Li-Ion baterie s kapacitou 3200 mAh zajišťuje výdrž až 130 minut na jedno nabití, což stačí pro důkladný úklid plochy až 120 m². Když vysavači dochází energie, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice a po dobití pokračuje tam, kde skončil. Hlučnost během provozu je pouhých 60 dB, což je příjemná hodnota, díky které můžete nechat robot pracovat, i když jste doma. KOUPIT XIAOMI ROBOT VACUUM S20 NA HEUREKA.CZ Chytré ovládání a hlasová kontrola S mobilní aplikací Mi Home máte plnou kontrolu nad vaším robotickým vysavačem. Můžete: Sledovat aktuální polohu vysavače na mapě Plánovat úklid na konkrétní čas a dny v týdnu Vytvářet virtuální zdi a zakázané zóny Nastavit různé režimy úklidu pro jednotlivé místnosti Upravit intenzitu sání a množství vody při mopování Xiaomi Robot Vacuum S20 podporuje také hlasové ovládání prostřednictvím asistentů Google a Alexa. Můžete tak jednoduše spustit nebo zastavit úklid jen pomocí hlasových příkazů, což je praktické, když máte plné ruce nebo se nechcete zdržovat hledáním telefonu. Bezkonkurenční poměr cena/výkon

S cenou 3078 Kč na Heureka.cz představuje Xiaomi Robot Vacuum S20 aktuálně nejlepší poměr cena/výkon mezi robotickými vysavači na českém trhu. Konkurenční modely s podobnými parametry se běžně prodávají za ceny přesahující 4000 Kč, zatímco vysavače v podobné cenové hladině obvykle nenabízí laserovou navigaci ani tak vysoký sací výkon.

Pokud hledáte kvalitní robotický vysavač s mopováním, který nabízí moderní funkce jako laserovou navigaci, plánování úklidu a chytré ovládání pomocí aplikace, Xiaomi Robot Vacuum S20 je jednoznačně nejlepší volbou. Kombinace vysokého výkonu, přesné navigace a historicky nejnižší ceny z něj dělá nabídku, která se na trhu objevuje jen výjimečně.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! akce robotický vysavač slevy vysavač Xiaomi