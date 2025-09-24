Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro má kameru a fantastický sací výkon. Lepší robotický vysavač k nám značka ještě nepřinesla Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvádí na český trh novou řadu robotických vysavačů Robot Vacuum 5 Model Robot Vacuum 5 Pro za 17 999 Kč se stává nejvýkonnějším vysavačem značky u nás Oproti dosavadnímu vrcholu X20 Max nabízí 2,5× vyšší sací výkon a AI kamery Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje svou nabídku robotických vysavačů o novou řadu Robot Vacuum 5, která zahrnuje dva modely přizpůsobené různým potřebám. Vrcholný Robot Vacuum 5 Pro se stává nejvýkonnějším modelem značky na českém trhu a překonává dosavadní špičku v podobě modelu X20 Max, jehož cena už historicky párkrát klesla pod 10 tisíc korun. Má integrovanou kameru, která vám umožní sledovat dění v domácnosti i z druhého konce světa, a špičkový sací výkon. AI rozpozná přes 200 objektů a 47 typů nečistot Robot Vacuum 5 Pro disponuje pokročilým systémem tří kamer – RGB kamerou, dvěma infračervenými kamerami a infračerveným 3D projektorem. Díky této výbavě dokáže rozpoznat více než 200 různých objektů včetně USB kabelů, ponožek nebo listů rostlin. Systém současně identifikuje až 47 typů nečistot a podle toho automaticky přizpůsobuje strategii úklidu. Když například detekuje granule pro domácí mazlíčky, zvedne mopovací podložky a přepne pouze na vysávání. U rozlitých nápojů nebo polévek naopak aktivuje intenzivní mopování. Pro sledování domácnosti na dálku slouží integrovaná 5Mpx HD kamera, která umožňuje v reálném čase kontrolovat aktivity domácích mazlíčků. Díky dvojitému LED přísvitu dovede vysavač monitorovat okolí i za zhoršeného osvětlení. Výkon 20 000 Pa překonává X20 Max více než dvojnásobně Zatímco dosavadní vlajková loď X20 Max nabízela sací výkon 8 000 Pa, nový Robot Vacuum 5 Pro se pyšní impozantními 20 000 Pa. Tento více než dvojnásobný nárůst výkonu znamená, že vysavač snadno odstraní i odolné nečistoty z hlubokých vláken koberců nebo spár mezi dlaždicemi. Oba modely sice sdílejí výsuvné rameno mopu pro čištění podél stěn, ale Pro verze přidává navíc výsuvný boční kartáč. Kombinace obou prvků zajišťuje 100% pokrytí rohů a čištění s přesností na milimetry. Horká voda 80 °C versus 55 °C u X20 Max Významný rozdíl najdeme také v dokovací stanici. Robot Vacuum 5 Pro pere mopovací podložky vodou o teplotě až 80 °C, zatímco X20 Max dosahuje pouze 55 °C. Vyšší teplota účinněji odstraňuje mastné skvrny a bakterie. Sušení horkým vzduchem navíc trvá pouze 2 hodiny oproti 3 hodinám u staršího modelu. Pro verze nabízí také inteligentní detekci znečištění mopů pomocí senzorů. Když systém vyhodnotí silné znečištění, automaticky spustí opakované praní bez nutnosti zásahu uživatele. Obě stanice disponují 4litrovou nádrží na čistou vodu, která vystačí na vytření až 400 m². Technologie stříhání vlasů eliminuje zamotávání Novinkou je hlavní kartáč se skrytými noži, který během úklidu automaticky přestřihává vlasy a chlupy. Technologie výrazně snižuje zamotávání a údržbu – výrobce uvádí 99% účinnost sběru vlasů. X20 Max nabízí podobnou funkci, ale pouze jako volitelné příslušenství, zatímco u nové řady je standardem. Oba vysavače využívají dToF výsuvný radar, který jim umožňuje uklidit pod nábytkem vysokým pouhých 9,5 cm. Mopovací podložky se automaticky zvedají o 15 mm při detekci koberců (X20 Max pouze o 10 mm), což lépe chrání i vysoké koberce před namočením. Levnější Robot Vacuum 5 bez AI kamer Základní model Robot Vacuum 5 zachovává stejný výkon 20 000 Pa a dToF výsuvný radar jako Pro verze. Namísto AI kamer využívá technologii S-Cross se strukturovaným světlem pro vyhýbání překážkám. Chybí mu 5Mpx kamera pro sledování domácnosti a pokročilé rozpoznávání typů nečistot. Dokovací stanice standardního modelu ale stále nabízí mytí 80°C horkou vodou a rychlé 2hodinové sušení. Zachován zůstává i výsuvný mop s bočním kartáčem pro důkladné čištění hran. Pro většinu uživatelů tak představuje optimální poměr ceny a výkonu s výrazně vyšším sacím výkonem, než nabízel dosavadní X20 Max. Ovládání přes mobil a propojení s chytrou domácností Oba modely se ovládají prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, která umožňuje spustit úklid na dálku, nastavit zakázané zóny nebo naplánovat pravidelné čištění. Vysavače podporují hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant a integraci do smart home systémů, což umožňuje propojení s dalšími zařízeními. V aplikaci také najdete detailní statistiky úklidu, stav spotřebního materiálu a možnost přizpůsobit intenzitu čištění pro jednotlivé místnosti. Cena a dostupnost Xiaomi už se stihlo podělit také o oficiální české ceny. Plně vybavený Robot Vacuum 5 Pro bude stát 17 999 Kč, kdežto jeho sourozenec postrádající určité vlastnosti bude k dispozici od 14 699 Kč. Který robotický vysavač Xiaomi byste si vybrali vy?

Zdroje: TZ, Xiaomi (1, 2) 