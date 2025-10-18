TOPlist

Skvěle vybavené hodinky za lákavou cenu? Xiaomi poprvé ukázalo Redmi Watch 6

  • Xiaomi poprvé ukázalo chytré hodinky Redmi Watch 6 s vylepšeným designem a HyperOS 3
  • Oficiální představení proběhne 23. října společně s vlajkovým Redmi K90 Pro Max
  • Hodinky nabídnou výdrž až 24 dní, barevný AOD displej a druhé ovládací tlačítko

Adam Kurfürst
18.10.2025 22:00
xiaomi redmi watch 6 modra bila cerna design

Čínské Xiaomi prostřednictvím sociální sítě Weibo poprvé předvedlo nové chytré hodinky Redmi Watch 6, které se oficiálně představí příští čtvrtek 23. října společně s očekávaným vlajkovým telefonem Redmi K90 Pro Max. První oficiální rendery ukazují vylepšený design s posunutou korunkou a novým ovládacím tlačítkem.

Vylepšený design zachovává osvědčené prvky

Redmi Watch 6 si zachovávají hranatý design svého předchůdce, ale přinášejí několik designových vylepšení. Ovládací korunka se přesunula do horní části pravého boku, zatímco ve spodní části přibylo zcela nové funkční tlačítko. Hodinky budou dostupné ve třech barevných variantách – Misty Blue se stříbrným tělem a světle modrým řemínkem, Moonlight Silver se stříbrnou konstrukcí a bílým páskem a Elegant Black, které budou celé černé. Všechny varianty využívají vysokopevnostní hliník, který kombinuje odolnost s nízkou hmotností.

Větší displej a delší výdrž než předchůdce

Hodinky jsou vybaveny 2,07palcovým AMOLED displejem s extrémně úzkými 2mm rámečky ze všech čtyř stran. Oproti předchůdci s HyperOS 2.0 dostávají nové hodinky aktuální HyperOS 3, který přináší vylepšené uživatelské rozhraní a podporu aplikací třetích stran. Xiaomi také zdůrazňuje Always-On Display, i když ten nabízel i předešlý model. Výdrž na papíře také zůstává stejná – podle výrobce budou Redmi Watch 6 schopny na jedno nabití pracovat až 24 dní.

xiaomi redmi watch 6 modra displej

Hlavní vylepšení oproti Redmi Watch 5

Zatím víme, že hodinky oproti loňským Redmi Watch 5 dorazí s těmito dvěma hlavními vylepšeními:

  • Druhé fyzické tlačítko pro rychlejší ovládání funkcí
  • HyperOS 3 místo starší verze 2.0

Redmi Watch 5 se do Česka dostaly s cenou 2 599 Kč, a tudíž se dá předpokládat, že u nás za podobnou částku půjde sehnat i nadcházející model. Na další informace o něm si ale ještě musíme počkat.

Představení už příští týden

Oficiální odhalení Redmi Watch 6 proběhne 23. října v 19:00 čínského času (13:00 našeho času) společně s vlajkovým telefonem Redmi K90 Pro Max. Xiaomi během představení pravděpodobně odhalí kompletní specifikace včetně přesného rozlišení displeje, maximálního jasu nebo nových funkcí pro sledování zdraví a sportovní aktivity.

Těšíte se na nové hodinky Redmi Watch 6?

Zdroje: Redmi/Weibo, ITHome

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
