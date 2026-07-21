Xiaomi unikly dvoje nové hodinky. Za babku nabídnou obří displej a volání Hlavní stránka Zprávičky Redmi Watch 6 Active a Redmi Watch 6 Lite unikly ještě před oficiálním představením Levnější Active vyjde podle úniku v přepočtu zhruba na 1 250 korun, dražší Lite asi na 1 500 korun Zásadní rozdíl je jasný – vestavěné GPS a reproduktor dostane jen dražší Lite Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nabídka dostupných chytrých hodinek od Redmi se má brzy rozrůst. Ještě než výrobce cokoli oficiálně oznámil, prosákly na veřejnost rovnou dva chystané modely – Redmi Watch 6 Active a Redmi Watch 6 Lite. Oba navazují na základní Watch 6, které si už teď koupíte v Česku, a každý cílí na trochu jiného uživatele. Čím se novinky liší od Redmi Watch 6? Základní Redmi Watch 6 se u nás prodávají už od jara – nabízejí 2,07″ AMOLED displej, baterii 550 mAh a podle výrobce výdrž až 24 dní na jedno nabití. Nová dvojice má jít o kategorii níž: modely obdrží menší displeje, o něco skromnější výbavu a hlavně nižší cenu. Redmi Watch 6 Active Redmi Watch 6 Lite Specifikace, oficiálně vypadající rendery i evropské ceny obou hodinek zveřejnil server 91mobiles ve spolupráci s leakerem Sudhanshu Ambhorem. Rozdíl mezi modely je přitom jasný hned na první pohled: jen dražší Lite dostane vestavěné GPS a reproduktor. Redmi Watch 6 Active: nejlevnější z celé řady Redmi Watch 6 Active mají být tím dostupnějším ze dvojice. Podle úniku dostanou 1,85″ AMOLED displej s rozlišením 390 × 450 pixelů a 470mAh baterii (již vydané Redmi Watch 6 mezitím disponují 550mAh článkem) . Chybět nemá Bluetooth 5.3 s možností telefonovat přímo z hodinek, více než 140 sportovních režimů a obvyklá sada senzorů – měření tepu, okysličení krve (SpO₂), sledování spánku, kroků, kalorií i vzdálenosti. Spárovat půjdou s Androidem i iPhonem přes aplikaci Mi Fitness. Za nízkou cenu si ale připlatíte jinde. Active totiž podle dosavadních informací nedostanou ani vestavěné GPS, ani reproduktor – bez připojeného telefonu si tak přesnou trasu běhu neohlídáte. Cena má začínat kolem 50 eur, tedy v přepočtu zhruba 1 250 korun, a na výběr mají být tři barevné varianty. Redmi Watch 6 Lite: za příplatek nejen větší displej Dražší Redmi Watch 6 Lite míří na aktivnější uživatele. Nabídnou větší 1,96″ AMOLED displej s rozlišením 410 × 502 pixelů a hlavně to, co Active postrádají – vestavěné GPS, devítiosý pohybový senzor a vlastní reproduktor. Díky tomu si trasu běhu nebo vyjížďky na kole zaznamenají i bez telefonu v kapse. Zajímavé je, že navzdory většímu displeji zůstává kapacita baterie na stejných 470 mAh jako u levnějšího modelu – výdrž tak nejspíš bude o kousek kratší, což je ale zatím jen náš odhad. Lite se podle úniku ukážou ve dvou barvách, černé a stříbrné, a stát mají kolem 60 eur, v přepočtu zhruba 1 500 korun. Kdy Redmi oba modely oficiálně představí a zda se dostanou i na český trh, zatím jasné není. Vzhledem k tomu, že se tu základní Watch 6 běžně prodávají, je ale příchod levnějších sourozenců pravděpodobný. Sáhli byste radši po levnějším Active, nebo si připlatíte za Redmi Watch 6 Lite? Zdroj: 91mobiles Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hodinky Redmi Redmi Watch 6 wearables Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024