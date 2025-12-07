Tyhle hodinky od Xiaomi teď stojí jen 6 stovek! Mají brutální výdrž, velký displej a hromadu funkcí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Watch 5 Active spadly z loňských 999 Kč na 614 Kč podle Heureky Za šest stovek dostáváte hodinky s 18denní výdrží, 2palcovým displejem a voláním přes Bluetooth Hodnocení 4,7 z 774 recenzí potvrzuje skvělý poměr cena/výkon, i když přesnost měření není nejlepší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi Redmi Watch 5 Active se před rokem prodávaly za 999 Kč, což byla slušná cena za chytré hodinky se základními funkcemi. Nyní podle Heureky seženete kus od 614 Kč, což z nich dělá nejlevnější rozumnou volbu pro ty, kdo chtějí hodinky s dlouhou výdrží a notifikacemi. Výdrž a displej Hlavní deviza spočívá ve výdrži baterie. Kapacita 470 mAh vydrží při běžném použití 18 dní, při intenzivnějším používání 12 dní. Recenze potvrzují, že hodinky reálně vydrží 2-3 týdny na jedno nabití. To je hodnota, kterou konkurence v této cenové kategorii neposkytuje. 2palcový LCD displej je dobře čitelný i na přímém slunci, což oceníte při sportu venku. Rozlišení není špičkové, ale pro čtení notifikací a času to stačí. V aplikaci Mi Fitness najdete přes 200 ciferníků, takže si vzhled přizpůsobíte. Voděodolnost 5 ATM znamená odolnost proti ponoření. Funkce a realita Hodinky nabízejí 140+ sportovních režimů, monitorování tepu, saturace kyslíku, měření spánku a sledování stresu. Problém spočívá v přesnosti. Recenze uvádějí, že měření není úplně přesné – tep může být nepřesný, kroky se počítají s rezervou, kvalita spánku je spíš orientační. Ale za šest stovek to není lékařský přístroj, takže očekávání je třeba přizpůsobit ceně. CHCI REDMI WATCH 5 ACTIVE Volání přes Bluetooth 5.3 funguje překvapivě dobře – dva mikrofony s potlačením hluku zajišťují srozumitelnost i na vzdálenost 80 cm. Ovládání hudby, notifikace z aplikací, hledání telefonu – to všechno funguje. Někteří uživatelé ale hlásí problémy při sportovních aktivitách, kdy se hodinky restartují. To je ale spíš výjimka než pravidlo. Pro koho to je Za 614 Kč jsou Xiaomi Redmi Watch 5 Active rozumná volba pro ty, kdo chtějí základní chytré hodinky s výdrží měřenou v týdnech. Nejsou to přesné sportovní hodinky, ale pro běžné používání – čas, notifikace, základní sledování aktivit – stačí. Silikonový pásek může v létě dráždit kůži, takže případně počítejte s nákupem náhradního. Na dámská zápěstí jsou poměrně velké. Ale pokud hledáte levné hodinky s dlouhou výdrží a nečekáte zázraky, tahle sleva dává smysl. CHCI REDMI WATCH 5 ACTIVE Co říkáte na tyto hodinky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky Redmi Redmi Watch 5 slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.