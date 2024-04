Xiaomi se chystá uvést nového zabijáka vlajkových lodí

Redmi Turbo 3 nabídne super procesor a krásný design

Pod jiným označením nejspíš dorazí i do České republiky

Ve středu 10. dubna bude pro Xiaomi další velký den. Firma hodlá na čínský trh uvést nový Redmi Pad Pro a také nadupaný smartphone Redmi Turbo 3, jemuž se donedávna přezdívalo i Redmi Note 13 Turbo. Podle oficiálně zveřejněných materiálů půjde o neskutečně fešné zařízení s brutálním výkonem.

Jak je u čínských výrobců zvykem, Xiaomi odhalilo některé z klíčových vlastností telefonu pár dní dopředu. Dozvídáme se tak, že Redmi Turbo 3 dostane čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 v doprovodu až 16GB RAM a 1TB úložiště, což mu v testu na platformě AnTuTu vyneslo opravdu slušné skóre 1 754 299. Nemalý podíl na tom bude mít i chladicí řešení Ice Cooling.

Redmi Turbo 3 dále přinese displej s rozlišením 1,5K a jeho zadní strana poskytne místo dvěma fotoaparátům. Novinka bude k dispozici minimálně ve třech různých barevných variantách, a to zlaté, zelené a černé. Kolik bude zařízení stát, zatím prozrazeno nebylo, ale vzhledem k dlouhodobé politice značky Redmi můžeme počítat s mimořádně konkurenceschopnou cenovkou, díky níž bude možné hovořit o fantastickém poměru cena : výkon.

Co se týče dostupnosti na globálních trzích, Redmi Turbo 3 by se mělo svým způsobem podívat i do Evropy, přičemž pravděpodobně vyjde i tady v Česku. Xiaomi jej hodlá uvést jako POCO F6, a to nejspíš jen s mírnými rozdíly v designu. Parametry by tedy měly zůstat zachovány, popřípadě dojde jen ke změnám menšího charakteru.

Z dřívějších zjištění vyplynulo, že POCO F6 nabídne 50Mpx hlavní fotoaparát využívající snímač Sony IMX882, jenž bude doprovázen 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou se senzorem Sony IMX355.

Jaká je vaše zkušenost se Xiaomi telefony?

Zdroje: Xiaomiyoupin, Notebookcheck