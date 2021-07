Které Xiaomi/Redmi telefony mají Češi nejradši? Známe TOP 10

Zejména výtečný poměr cena vs. výkon způsobuje, že telefony čínské společnosti Xiaomi patří k těm vůbec nejoblíbenějším. A to nejen u spořivých Čechů, ale i na mnoha trzích po celém světě. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, které Xiaomi (potažmo Redmi) telefony jsou v ČR nejoblíbenější, mám pro vás aktuální přehled. Přinášíme seznam TOP 10 nejpopulárnějších telefonů těchto značek na českém trhu.

Jak jsme vybírali? Vydali jsme se na Heuréka.cz a nabídku telefonů nechali vyfiltrovat jen Xiaomi / Redmi mobily a seřadit podle oblíbenosti. V popisu žebříčku stojí, že je sestaven podle hodnocení v recenzích a celkových prodejů. Nejpopulárnější model Xiaomi Redmi Note 9 zabral v různých variacích hned několik pozic v TOP 10. Necháváme jej ale pouze na první a další telefony jsme posunuli nahoru.

Nejoblíbenější Xiaomi / Redmi telefony v ČR

1) Xiaomi Redmi Note 9

6,53″ IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2340 px

čipset MediaTek Helio G85

nejprodávanější varianty v ČR: 4/128 a 3/64 GB

fotoaparáty 48 + 8 + 5 + 2 mpx zadní a 13 mpx přední

5020mAh baterie s 18W nabíjením

NFC

2) Xiaomi Redmi 9A

6,53″ IPS LCD displej s rozlišením 720 x 1600 px

čipset MediaTek Helio G25

nejprodávanější varianta v ČR: 2/32 GB

fotoaparát 13 mpx zadní a 5 mpx přední

5000mAh baterie s 10W nabíjením

bez NFC

3) Xiaomi Redmi 9

6,53″ IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2340 px

čipset MediaTek Helio G80

nejprodávanější varianty v ČR: 4/64 a 3/32 GB

fotoaparáty 13 + 8 + 5 + 2 mpx zadní a 8 mpx přední

5020mAh baterie s 18W nabíjením

NFC

4) Xiaomi Redmi Note 10

6,43″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 px

čipset Qualcomm Snapdragon 678

nejprodávanější varianty v ČR: 4/128 a 4/64 GB

fotoaparáty 48 + 8 + 2 + 2 mpx zadní a 13 mpx přední

5000mAh baterie s 33W nabíjením

bez NFC

5) Xiaomi Redmi Note 10 Pro

6,67″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 px

čipset Qualcomm Snapdragon 732G

nejprodávanější varianty v ČR: 8/128 a 6/128 GB

fotoaparáty 108 + 8 + 5 + 2 mpx zadní a 16 mpx přední

5020mAh baterie s 33W nabíjením

NFC

6) Xiaomi Redmi Note 9 Pro

6,67″ IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2400 px

čipset Qualcomm Snapdragon 720G

nejprodávanější varianty v ČR: 6/128 a 6/64 GB

fotoaparáty 64 + 8 + 5 + 2 mpx zadní a 16 mpx přední

5020mAh baterie s 30W nabíjením

NFC

7) Xiaomi Redmi 9T

6,53″ IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2340 px

čipset Qualcomm Snapdragon 662

nejprodávanější varianta v ČR: 4/64 GB

fotoaparáty 48 + 8 + 2 + 2 mpx zadní a 8 mpx přední

6000mAh baterie s 18W nabíjením

NFC

8) Xiaomi Redmi Note 8 Pro

6,53″ IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2340 px

čipset Mediatek Helio G90T

nejprodávanější varianty v ČR: 6/128 a 6/64 GB

fotoaparáty 64 + 8 + 2 + 2 mpx zadní a 20 mpx přední

4500mAh baterie s 18W nabíjením

NFC

9) Xiaomi Mi 11 Lite

6,55″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 px

čipset Qualcomm Snapdragon 732G

nejprodávanější varianta v ČR: 6/128 GB

fotoaparáty 64 + 8 + 5 mpx zadní a 16 mpx přední

4250mAh baterie s 33W nabíjením

NFC

10) Xiaomi Redmi Note 10S

6,43″ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 px

čipset Mediatek Helio G95

nejprodávanější varianta v ČR: 6/128 GB

fotoaparáty 64 + 8 + 5 mpx zadní a 16 mpx přední

4250mAh baterie s 33W nabíjením

NFC

Jak si můžete všimnout, mezi nejpopulárnější desítku Xiaomi / Redmi telefonů na českém trhu se dokázal vměstnat (a to ještě po sdružení několika variant oblíbenějších modelů) jediný zástupce vlajkové řady Mi. I to svědčí o tom, že na tuzemském trhu je větší poptávka po jednodušších a levnějších mobilech. A platí to i u Xiaomi. PS: Ceny u mobilů záměrně neuvádíme, neboť se i s ohledem na zahraniční distribuce pohybují ve velkých rozptylech.

Který z uvedených telefonů vás nejvíc zaujal?