Xiaomi na své akci představilo kromě mobilů Redmi Note 12 a laptopu Xiaomi Book Air 13 také dvojici projektorů, Redmi Projector a Redmi Projector Pro. Pojďme si je tedy představit.

Redmi Projector firma propagovala jako ten nejlepší projektor pro mladé lidi, čemuž odpovídá také nízká cena. Oproti Pro verzi však nenabízí automatické vyhýbání překážkám, zarovnání obrazu ani automatické zaostřování. Je také ochuzena o paměť, která činí v případě základního modelu 8 GB, varianta Pro dostala 16 GB úložiště. Svítivost u klasického modelu činí 600 ANSI lumenů, zatímco Pro varianta se chlubí 850 ANSI lumeny. Jinak jsou ale oba dva projektory velice podobné. Dokáží promítat obraz až do velikosti 120 palců při Full HD rozlišení a to od vzdálenosti 1,07 do 2,67 metru.

Firma hovořila také o efektivním chlazení a životností přes 15 000 hodin. Pod kapotou tiká čipset Amlogic T950D4 a zvukovou stránku obstarává dvojice reproduktorů. Nechybí ani mikrofon, který slouží primárně pro zadávání příkazů hlasového asistenta XiaoAi. Systémem je pak MIUI TV, které je postavené okolo Androidu.

Redmi Projector

Standardní verze vychází na 1399 juanů, což je asi 4800 korun bez daně. Pokud byste měli zájem o Pro verzi, ta vychází na 1599 juanů, což vychází na 5400 korun bez daně.

Využili byste podobné zařízení?

Zdroj: gizmochina.com