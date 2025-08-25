TOPlist

Oblíbená powerbanka Xiaomi s 20 000 mAh v Česku zlevnila! Stojí jen lehce přes 4 stovky

  • Powerbanka Xiaomi Redmi s kapacitou 20 000 mAh klesla na 447 korun
  • Za tuto cenu dostanete 18W rychlonabíjení a možnost nabíjet dvě zařízení současně
  • Režim pomalého nabíjení ochrání baterie sluchátek a fitness náramků

25.8.2025 14:00
xiaomi powerbanka redmi

Pokud hledáte spolehlivou powerbanku s velkou kapacitou, mohla by vás zaujmout aktuální sleva na Xiaomi Redmi 18W Fast Charge. Z běžných 599 korun se dostala na 447 korun, což je pokles o čtvrtinu. Podle serveru Heureka jde o nejnižší cenu za poslední měsíce.

Co za ty peníze vlastně dostanete?

Xiaomi Redmi powerbanka nabízí kapacitu 20 000 mAh, což v praxi znamená zhruba čtyři plná nabití průměrného telefonu. Reálná využitelná kapacita je samozřejmě nižší kvůli ztrátám při převodu napětí, počítejte spíš se třemi nabitími plus rezervou pro sluchátka nebo chytré hodinky.

Xiaomi Redmi 18W Fast Charge 20000 mAh sleva

Powerbanka má dva USB-A výstupy, takže můžete nabíjet dvě zařízení současně. Při nabíjení jednoho zařízení dostanete maximálně 18W výkon (Quick Charge 3.0), při nabíjení dvou zařízení se výkon rozdělí na 5,1 V při 3,6 A celkem.

Chytrá funkce pro drobnou elektroniku

Zajímavou funkcí je režim pomalého nabíjení, který aktivujete dvojklikem na tlačítko. Hodí se pro nabíjení sluchátek, fitness náramků nebo chytrých hodinek – zařízení, která nejsou stavěná na rychlé nabíjení a mohla by se přehřát nebo poškodit. Je to detail, který konkurence v této cenové kategorii často postrádá.

Samotnou powerbanku nabijete přes microUSB nebo USB-C, oba vstupy podporují 18W nabíjení. Plné nabití powerbanky trvá zhruba 6-7 hodin s odpovídajícím adaptérem. LED diody na těle powerbanky indikují zbývající kapacitu po 25 procentech.

Na co si dát pozor?

S hmotností 420 gramů není tato powerbanka nejlehčí na trhu. Pro srovnání – moderní 10 000mAh powerbanky váží kolem 200 gramů. Pokud hledáte něco do kapsy na každodenní nošení, možná by byla vhodnější menší varianta.

Vyplatí se aktuální sleva?

Pokud hledáte něco modernějšího s rychlým USB-C výstupem, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Xiaomi Redmi 18W Fast Charge není nejmodernější powerbanka na trhu, ale za necelých 450 korun nabízí slušný poměr ceny a výkonu. Pokud nepotřebujete nejnovější technologie a vyhovuje vám klasika, která prostě funguje, je to rozumná koupě.

Jakou powerbanku používáte vy?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

