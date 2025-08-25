Oblíbená powerbanka Xiaomi s 20 000 mAh v Česku zlevnila! Stojí jen lehce přes 4 stovky Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka Xiaomi Redmi s kapacitou 20 000 mAh klesla na 447 korun Za tuto cenu dostanete 18W rychlonabíjení a možnost nabíjet dvě zařízení současně Režim pomalého nabíjení ochrání baterie sluchátek a fitness náramků Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte spolehlivou powerbanku s velkou kapacitou, mohla by vás zaujmout aktuální sleva na Xiaomi Redmi 18W Fast Charge. Z běžných 599 korun se dostala na 447 korun, což je pokles o čtvrtinu. Podle serveru Heureka jde o nejnižší cenu za poslední měsíce. Co za ty peníze vlastně dostanete? Xiaomi Redmi powerbanka nabízí kapacitu 20 000 mAh, což v praxi znamená zhruba čtyři plná nabití průměrného telefonu. Reálná využitelná kapacita je samozřejmě nižší kvůli ztrátám při převodu napětí, počítejte spíš se třemi nabitími plus rezervou pro sluchátka nebo chytré hodinky. Powerbanka má dva USB-A výstupy, takže můžete nabíjet dvě zařízení současně. Při nabíjení jednoho zařízení dostanete maximálně 18W výkon (Quick Charge 3.0), při nabíjení dvou zařízení se výkon rozdělí na 5,1 V při 3,6 A celkem. Chytrá funkce pro drobnou elektroniku Zajímavou funkcí je režim pomalého nabíjení, který aktivujete dvojklikem na tlačítko. Hodí se pro nabíjení sluchátek, fitness náramků nebo chytrých hodinek – zařízení, která nejsou stavěná na rychlé nabíjení a mohla by se přehřát nebo poškodit. Je to detail, který konkurence v této cenové kategorii často postrádá. KOUPIT POWERBANKU XIAOMI Samotnou powerbanku nabijete přes microUSB nebo USB-C, oba vstupy podporují 18W nabíjení. Plné nabití powerbanky trvá zhruba 6-7 hodin s odpovídajícím adaptérem. LED diody na těle powerbanky indikují zbývající kapacitu po 25 procentech. Na co si dát pozor? S hmotností 420 gramů není tato powerbanka nejlehčí na trhu. Pro srovnání – moderní 10 000mAh powerbanky váží kolem 200 gramů. Pokud hledáte něco do kapsy na každodenní nošení, možná by byla vhodnější menší varianta. Vyplatí se aktuální sleva? Pokud hledáte něco modernějšího s rychlým USB-C výstupem, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. KOUPIT POWERBANKU XIAOMI Xiaomi Redmi 18W Fast Charge není nejmodernější powerbanka na trhu, ale za necelých 450 korun nabízí slušný poměr ceny a výkonu. Pokud nepotřebujete nejnovější technologie a vyhovuje vám klasika, která prostě funguje, je to rozumná koupě. Jakou powerbanku používáte vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka slevy Xiaomi Xiaomi powerbanka Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.