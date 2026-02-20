Přes 70 zařízení Xiaomi, Redmi a POCO dostane Android 17. Nemáte některé z nich? Hlavní stránka Zprávičky Server XiaomiTime zveřejnil seznam více než 70 zařízení Xiaomi, Redmi a POCO s nárokem na Android 17 Google vydal první beta verzi Androidu 17, Xiaomi by mělo spustit vlastní beta program na jaře 2026 Překvapivě se aktualizace nedočká Redmi Note 14 5G ani POCO M7 Pro 5G Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Google uvolnil první beta verzi Androidu 17 a výrobci smartphonů se chystají na spuštění vlastních testovacích programů. Server XiaomiTime na základě oficiální stránky Xiaomi AER sestavil kompletní seznam zařízení, která by měla novou verzi systému obdržet. Celkem jde o více než 70 telefonů a tabletů značek Xiaomi, Redmi a POCO. Xiaomi Mezi podporovanými zařízeními nechybí celá řada Xiaomi 17 včetně modelů Ultra, Pro a Pro Max, stejně jako loňská generace Xiaomi 15. Aktualizaci obdrží i skládací modely MIX Flip a MIX Fold nebo tablety řady Pad. Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15S Pro Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 CIVI Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro Xiaomi MIX Flip, Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi MIX Fold 4 Xiaomi CIVI 4 Pro, Xiaomi CIVI 5 Pro Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad Mini Redmi U značky Redmi je situace zajímavější. Android 17 dostanou modely řady Note 15 i většina zařízení z řady Note 14, ovšem s jednou výjimkou – Redmi Note 14 5G aktualizaci neobdrží. Xiaomi na produktové stránce uvádí, že telefon dostane pouze 2 roky aktualizací systému. Redmi K90, Redmi K90 Pro Max, Redmi K80 Ultra, Redmi K80, Redmi K80 Pro Redmi K70 Ultra, Redmi K70, Redmi K70e, Redmi K60 Ultra Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 4, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 5, Redmi Turbo 5 Max Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 14S, Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+ Redmi 15, Redmi 15 4G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C 4G, Redmi 14R 5G Redmi A5 4G Redmi K Pad, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 Pro 5G POCO Značka POCO dostane Android 17 na kompletní řadu F7 a F8 včetně verzí Ultra. Podobně jako u Redmi Note 14 5G se aktualizace nedočká ani POCO M7 Pro 5G. POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra POCO F6, POCO F6 Pro POCO X7, POCO X7 Pro, POCO X6 Pro POCO M8 5G, POCO M8 Pro 5G, POCO M7 5G, POCO M7 Plus, POCO M7 4G POCO C85 5G, POCO C85 4G, POCO C71 POCO Pad X1, POCO Pad M1 Kdy přijde Android 17 na první zařízení Xiaomi? Xiaomi tradičně spouští beta program během konference Google I/O. První beta verze by tak mohla dorazit na vlajkové modely Xiaomi 17 už na přelomu května a června. Levnější telefony si pak na stabilní aktualizaci s nejvyšší pravděpodobností počkají až do posledního kvartálu roku, potažmo do prvního čtvrtletí toho následujícího. Přijít by měla s HyperOS 4. Je váš telefon na seznamu? Zdroje: XiaomiTime, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 android telefon Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024