Stahujte! Tenhle oblíbený tablet Redmi konečně dostal HyperOS 3 a Android 16 Na evropský model tabletu Redmi Pad Pro dorazila aktualizace na HyperOS 3 s Androidem 16 Balíček nese označení 3.0.1.0.WNSEUXM a jeho velikost činí 5,2 GB Dostupnost aktualizace potvrzujeme i na redakčním kusu tabletu Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 18:00 Majitelé oblíbeného tabletu Redmi Pad Pro se dočkali. Na evropskou verzi zařízení dorazila dlouho očekávaná aktualizace na HyperOS 3, která s sebou přináší také přechod na Android 16. Na novinku nás upozornil čtenář Jirka a můžeme potvrdit, že aktualizace dorazila i na kus, který máme k dispozici v redakci. Velký update s přechodem na Android 16 Aktualizace nese označení 3.0.1.0.WNSEUXM a její velikost činí 5,2 GB. Počítejte tedy s tím, že stahování nějakou chvíli potrvá. Součástí balíčku je kromě nové verze nadstavby HyperOS 3 také upgrade na nejnovější Android 16. Redmi Pad Pro patří mezi nejlépe hodnocené tablety ve své cenové kategorii. Kombinuje 12,1″ displej s rozlišením 2,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Snapdragon 7s Gen 2 a solidní 10 000mAh baterii s podporou 33W nabíjení. S HyperOS 3 nyní nabízí například přepracované ikonky na domovské obrazovce nebo hezčí ikony ve stavovém řádku. Pokud jste na aktualizaci ještě nebyli upozorněni, zkuste ji vyhledat ručně v Nastavení → O tabletu. Dorazila vám aktualizace na HyperOS 3 také? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi