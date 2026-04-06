Stahujte! Tenhle oblíbený tablet Redmi konečně dostal HyperOS 3 a Android 16

  • Na evropský model tabletu Redmi Pad Pro dorazila aktualizace na HyperOS 3 s Androidem 16
  • Balíček nese označení 3.0.1.0.WNSEUXM a jeho velikost činí 5,2 GB
  • Dostupnost aktualizace potvrzujeme i na redakčním kusu tabletu

Adam Kurfürst
6.4.2026 18:00
Majitelé oblíbeného tabletu Redmi Pad Pro se dočkali. Na evropskou verzi zařízení dorazila dlouho očekávaná aktualizace na HyperOS 3, která s sebou přináší také přechod na Android 16. Na novinku nás upozornil čtenář Jirka a můžeme potvrdit, že aktualizace dorazila i na kus, který máme k dispozici v redakci.

Velký update s přechodem na Android 16

Aktualizace nese označení 3.0.1.0.WNSEUXM a její velikost činí 5,2 GB. Počítejte tedy s tím, že stahování nějakou chvíli potrvá. Součástí balíčku je kromě nové verze nadstavby HyperOS 3 také upgrade na nejnovější Android 16.

Redmi Pad Pro patří mezi nejlépe hodnocené tablety ve své cenové kategorii. Kombinuje 12,1″ displej s rozlišením 2,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Snapdragon 7s Gen 2 a solidní 10 000mAh baterii s podporou 33W nabíjení. S HyperOS 3 nyní nabízí například přepracované ikonky na domovské obrazovce nebo hezčí ikony ve stavovém řádku.

Pokud jste na aktualizaci ještě nebyli upozorněni, zkuste ji vyhledat ručně v Nastavení → O tabletu.

Dorazila vám aktualizace na HyperOS 3 také?

Díky, Jirko!

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

