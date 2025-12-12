Redmi Pad 2 Pro má 12,1" displej a obří baterii, teď ho koupíte jen za 5 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Pad 2 Pro v konfiguraci 6/128GB nyní stojí jen něco málo přes 5 tisíc korun Tablet nabízí 12,1" displej s rozlišením 2,5K a 120Hz obnovovací frekvencí Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 12 000 mAh s podporou 33W nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Koncem září Xiaomi uvedlo na český trh tablet Redmi Pad 2 Pro s doporučenou cenou 6 999 Kč. Od té doby cena postupně klesala a nyní se základní konfigurace 6/128GB dostala na pouhých 5 031 Kč. Za tuto částku získáte tablet s velkým displejem, slušným výkonem a především obrovskou baterií, která vydrží i několik dní běžného používání. Velký displej s plynulým obrazem Výkon pro běžné používání Baterie na několik dní Zvuk a další výbava Pro koho je tablet vhodný? Velký displej s plynulým obrazem Redmi Pad 2 Pro disponuje 12,1″ IPS displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, což výrobce označuje jako 2,5K. Panel nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, která zajistí plynulé zobrazení při scrollování i hraní her. Maximální jas dosahuje 600 nitů, takže displej zůstane čitelný i na přímém slunci. Xiaomi u displeje zdůrazňuje také certifikace TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla a ochranu zraku při dlouhodobém používání. K dispozici je rovněž volitelná verze s matným sklem, která eliminuje odrazy. Výkon pro běžné používání Uvnitř tabletu pracuje procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 vyrobený 4nm technologií. V kombinaci s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm tablet bez problémů zvládne běžné úlohy jako prohlížení webu, sledování videí nebo práci s dokumenty. Úložiště lze rozšířit pomocí microSD karty až na 2 TB. CHCI REDMI PAD 2 PRO Tablet běží na systému Android 15 s nadstavbou Xiaomi HyperOS 2, která přináší možnosti propojení s dalšími zařízeními Xiaomi. Funkce jako sdílená schránka nebo přijímání hovorů z telefonu přímo na tabletu mohou usnadnit každodenní používání. Baterie na několik dní Hlavním tahákem Redmi Pad 2 Pro je 12 000mAh baterie. Podle Xiaomi tablet zvládne až 14 hodin nepřetržitého přehrávání videa nebo více než 16 hodin čtení. Podporu má i 33W rychlé nabíjení, které zkrátí dobu u zásuvky. Zajímavostí je možnost využít tablet jako powerbanku – prostřednictvím USB-C portu můžete dobíjet telefon nebo sluchátka výkonem až 27 W. Zvuk a další výbava O zvuk se starají čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos, které vytváří prostorový efekt při sledování filmů nebo hraní her. Tablet má také 8Mpx zadní i přední fotoaparát pro videohovory a základní snímky. KOUPIT REDMI PAD 2 PRO Konstrukce nese certifikaci IP53 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě. Volitelně lze dokoupit klávesnici Redmi Pad 2 Pro Keyboard nebo stylus pro psaní poznámek a kreslení. Pro koho je tablet vhodný? Redmi Pad 2 Pro cílí především na uživatele, kteří hledají tablet pro konzumaci multimédií. Velký 12,1″ displej a čtveřice reproduktorů s Dolby Atmos z něj dělají solidní volbu pro sledování filmů a seriálů. Obrovská baterie navíc zajistí, že vám energie nedojde ani během dlouhé cesty nebo víkendového maratonu. Tablet se hodí také pro studenty a domácí použití – práce s dokumenty, prohlížení webu nebo videohovory zvládne bez problémů. S volitelnou klávesnicí a stylusem poslouží i pro psaní poznámek během přednášek. Naopak náročnější hráči by měli hledat jinde. Snapdragon 7s Gen 4 je sice schopný procesor, ale na nejvyšší detaily v náročných hrách nestačí. Podobně 6 GB RAM může být limitující při intenzivním multitaskingu s mnoha aplikacemi najednou. CHCI RADĚJI VERZI S 8GB RAM Za cenu těsně nad 5 000 Kč nicméně Redmi Pad 2 Pro nabízí velmi dobrý poměr cena/výkon, zejména díky velkému displeji a mimořádné výdrži baterie. Pořídili byste si tablet Redmi Pad 2 Pro za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet Redmi Redmi Pad 2 Pro Sleva Střední třída Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.