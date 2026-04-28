Nejlepší tablet do 5 tisíc! Redmi Pad 2 Pro příjemně zlevnil, má slušný čip, obří baterii a skvělý displej Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Pad 2 Pro je 12,1" tablet s 2,5K displejem, 120 Hz, čtyřmi reproduktory s Dolby Atmos a baterií 12 000 mAh V říjnu 2025 startoval na 6 290 Kč, nyní od 4 799 Kč dle Heureky — sleva přes 1 400 Kč S touto cenou pravděpodobně nejlepší tablet do 5 tisíc — k tomu garance 7 let bezpečnostních aktualizací do října 2032 Jakub Kárník Publikováno: 28.4.2026 20:00 Tablet do 5 tisíc je segment, ve kterém se obvykle dělají velké kompromisy. Xiaomi Redmi Pad 2 Pro tahle pravidla docela slušně obrací. Aktuálně ho na Heurece pořídíte od 4 799 Kč — z původních 6 290 Kč je to pokles přes 1 400 Kč a v této cenovce je velmi těžké najít konkurenci se srovnatelnou kombinací 12,1″ 2,5K displeje, 120 Hz, čtyř reproduktorů a 12 000mAh baterie. Pro koho dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velký tablet pro multimediální obsah, čtení, sledování filmů a občasné hraní za rozumné peníze. Pro děti, ke gauči nebo do kuchyně ideální volba.⚠️ Zvažte, že nabíjení 33 W je relativně pomalé (trvá asi 2,5 hodiny)💡 Za 4 799 Kč dostanete 12,1″ 2,5K LCD displej se 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 4, 6 GB RAM, 128GB úložiště rozšiřitelné microSD do 2 TB, čtyři reproduktory s Dolby Atmos, Wi-Fi 6, USB-C, 3,5mm jack, kovové tělo (7,5 mm tenké) a 7 let bezpečnostních aktualizací. Pro koho dává smysl Hlavní tahák je velký 12,1″ displej s 2,5K rozlišením a 120 Hz. V cenové hladině pod 5 tisíc je takhle velký formát s vyšším rozlišením vzácný — typická konkurence se drží na 11″ Full HD panelech a často i bez 120 Hz. K tomu prémiové kovové tělo a 7,5mm tloušťka dělají z Redmi Pad 2 Pro tablet, který nepůsobí jako rozpočtová třída. Snapdragon 7s Gen 4 zvládne běžné aplikace, sociální sítě, streaming a hry na nižší detaily plynule. Pro multimédia je důležitá i druhá silná stránka — čtyři reproduktory s Dolby Atmos a obří 12 000mAh baterie. Tablet podle testů vydrží několik dní běžného používání a v podstatě nemusíte řešit nabíječku každý den. Bonus je 7 let bezpečnostních aktualizací (do října 2032), což u tabletu této cenové třídy není vůbec běžné — Xiaomi tady nabízí lepší softwarovou podporu než většina konkurence. Co je pro vás u tabletu důležitější — kvalita displeje, nebo cena a velikost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi