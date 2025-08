Nástupce povedeného Redmi Padu Pro zřejmě přinese (nejméně) jedno skvělé vylepšení. Jaké?

Xiaomi zřejmě připravuje nový tablet s podstatně rychlejším nabíjením, než mají současné modely. Známý leaker Digital Chat Station totiž v certifikační databázi 3C našel záznam o zařízení, které podporuje nabíjení výkonem až 67 W. Zatím není jasné, zda novinka s označením Redmi Pad 2 Pro bude prezentována jako nástupce povedeného Redmi Padu Pro, nebo jako vylepšená verze nedávno uvedeného Redmi Padu 2.

Podstatně rychlejší nabíjení než u současných modelů

Pokud se informace potvrdí, bude to významný pokrok v oblasti nabíjení tabletů od Xiaomi. Současný Redmi Pad Pro totiž podporuje pouze 33W nabíjení, zatímco levnější Redmi Pad 2 se musí spokojit s pouhými 18 W.

Rychlejší nabíjení bude u tabletů vzhledem k jejich velikosti baterie pochopitelně vždy vítané. Zatímco Redmi Pad Pro s 10 000mAh baterií a 33W nabíjením potřebuje na plné dobití zhruba hodinu a tři čtvrtě, model s podporou 67W dobíjení by tento čas mohl výrazně zkrátit.

Existuje samozřejmě i verze, kdy by dobití z nuly na 100 % nebylo o tolik rychlejším, a to v případě, že by Redmi Pad 2 Pro dostal výrazně větší baterii. I to je v současné době na poli smartphonů a tabletů neopominutelným trendem. Kombinace velké baterie a rychlého nabíjení by učinila z nového zařízení ideálního společníka pro dlouhé pracovní dny i cestování.

Detailů je zatím málo

Certifikační záznamy bohužel neodhalují další specifikace, takže můžeme pouze spekulovat o výkonu procesoru, velikosti displeje nebo dalších funkcích. Xiaomi pravděpodobně zachová osvědčenou strategii kombinující slušnou výbavu s atraktivní cenou.

Aktuální nabídka tabletů Redmi

Zatímco čekáme na nový model, připomeňme si výbavu dvou již jmenovaných modelů, které dle nás rozhodně stojí za pozornost.

Redmi Pad Pro: Výkonný tablet s velkým displejem

Redmi Pad Pro disponuje 12,1palcovým displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou najdete procesor Snapdragon 7s Gen 2, 10 000mAh baterii s 33W nabíjením a čtyři stereo reproduktory s Dolby Atmos. Tablet jsem sám testoval a využívám jej dodnes, ocenit přitom musím zejména fantastický poměr mezi cenou a výbavou, jejíž nejlepší součástí je za mě displej. Díky své velikosti dobře poslouží při práci i sledování multimediálního obsahu.

Redmi Pad 2: Dostupný tablet s kvalitním displejem

Levnější Redmi Pad 2 nabízí 11palcový displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Poháněný je procesorem MediaTek Helio G100 Ultra, má 9 000mAh baterii s 18W nabíjením a hliníkové šasi. Vhodný je především pro méně náročné uživatele.

Těšíte se na nový Xiaomi tablet s rychlejším nabíjením?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Notebookcheck