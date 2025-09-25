Tady koupíte Redmi Pad 2 o 1 300 Kč levněji než na Alze. Má 11" 2,5K displej a velkou baterii Hlavní stránka Zprávičky Mironet prodává Redmi Pad 2 (4/128GB) za 3 190 Kč, což je o 1 300 Kč méně než na Alze Tablet nabízí 11" IPS displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí E-shop hlásí dostatečné skladové zásoby s možností osobního odběru na 17 prodejnách Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte cenově dostupný tablet s velkým displejem pro každodenní zábavu, Mironet má momentálně nejlepší nabídku na českém trhu. Redmi Pad 2 v konfiguraci 4/128GB tam pořídíte za pouhých 3 190 Kč, zatímco konkurenční Alza požaduje za stejný model 4 490 Kč. Rozdíl 1 300 korun dělá z této nabídky zajímavou příležitost pro všechny, kdo chtějí tablet především na sledování videí, čtení nebo nenáročné hraní. Co dostanete za 3 tisíce korun Redmi Pad 2 disponuje 11palcovým IPS displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů. Xiaomi do tabletu integrovala 90Hz obnovovací frekvenci AdaptiveSync, která zajišťuje plynulé posouvání obsahu a příjemnou odezvu při ovládání. Displej podporuje 10bitovou barevnou hloubku a dosahuje jasu dostatečného pro použití v interiéru. Srdcem tabletu je osmijádrový procesor MediaTek Helio G100-Ultra postavený na 6nm výrobní technologii. V kombinaci se 4 GB operační paměti zvládne běžné úkoly jako prohlížení webu, sledování streamovacích služeb nebo práci s dokumenty. Interní úložiště má kapacitu 128 GB s možností rozšíření pomocí microSD karty až o další 2 TB. UŠETŘÍM NA REDMI PAD 2 Výdrž na celý víkend a prostorový zvuk Největší devízou tabletu je baterie s kapacitou 9 000 mAh. Podle údajů výrobce vydrží přehrávat video až 17 hodin nebo poslouchat hudbu 234 hodin. V pohotovostním režimu tablet zvládne až 86 dní. Nabíjení probíhá přes USB-C port, bohužel Xiaomi nespecifikuje výkon nabíjecího adaptéru. Za zmínku stojí také čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos, která zajišťuje prostorový zvuk při sledování filmů nebo hraní her. Tablet běží na Androidu 15 s nadstavbou Xiaomi HyperOS 2 a podporuje propojení s dalšími zařízeními Xiaomi včetně synchronizace hovorů nebo sdílené schránky. Pro koho je tablet vhodný Redmi Pad 2 za 3 190 Kč představuje rozumný kompromis pro uživatele, kteří nepotřebují výkonný tablet na náročné aplikace. Hodí se především pro sledování videí, čtení elektronických knih, prohlížení sociálních sítí nebo jako druhá obrazovka pro děti. Tablet podporuje také chytré pero Redmi Smart Pen (prodává se samostatně), takže jej lze využít i pro základní kreslení nebo psaní poznámek. Kovové tělo v zelené nebo šedé barvě působí solidně a tablet váží 510 gramů. Fotoaparát s rozlišením 8 Mpx vzadu a 5 Mpx vpředu postačí pro videohovory, ale na kvalitní fotografie nespoléhejte. CHCI REDMI PAD 2 Mironet má tablet skladem v dostatečném množství a nabízí osobní odběr na 17 prodejnách po celé České republice. Za tuto cenu jde o zajímavou alternativu k dražším modelům od Samsungu nebo Apple. Pořídili byste si Redmi Pad 2 za 3 190 Kč? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet česko Redmi Pad 2 Sleva Tablet Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.