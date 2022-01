To, že je řada Redmi Note od Xiaomi extrémně populární asi nikoho nepřekvapí. Vždyť i u nás patřil Redmi Note 9 (Pro) k nejprodávanějším telefonům a není se čemu divit. Celkem se prodalo přes 240 milionů telefonů této řady.

Xiaomi prodalo přes 240 milionů telefonů Redmi Note

Jinými slovy to znamená, že se prodalo průměrně 5 milionů telefonů Redmi Note měsíčně. Každou sekundu tedy Xiaomi prodalo dva telefony Redmi Note. Musíme brát také v potaz fakt, že jsou v těchto měsících započítány i ty, kdy byl problém s nedostatkem čipům a dalšími nepříjemnostmi okolo pandemie.

Redmi Note 11 Pro Review: Get This! Skip The Pro Plus!

Dá se předpokládat, že jakmile se do Evropy dostanou telefony z řady Redmi Note 11, toto číslo ještě dramaticky naroste. Nedivili bychom se, kdyby čínský gigant prodal do konce letošního roku více jak 300 milionů těchto zařízení. Jedná se totiž bezesporu o jedny z nejlepších telefonů co se týče poměru cena/výkon ve své kategorii.

Měli jste někdy telefon Redmi Note?

Zdroj: GSMArena