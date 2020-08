Oblíbený mobil Xiaomi / Redmi Note 8 Pro se dočká speciální edice

Telefon Note 8 Pro od Redmi / Xiaomi brzy uvidíme v nové speciální edici. Tento mobil střední třídy se předvede v nové variantě s jednoduchým a výstižným názvem Special Edition. Nejviditelnější změna bude na první pohled u produktových barev. Xiaomi se i v tomto směru podle všeho chystá na oslavu desíti narozenin společnosti. A to tak, že jedna z barev bude křiklavě oranžová. Musíme zatím usuzovat jen z fotky zveřejněné na Twitteru přímo čínskou firmou. Jiné specifikace zatím z oznámení k Xiaomi Redmi Note 8 Pro Special Edition nemáme.

A new special edition is about to join our #RedmiNote8Pro family. Can you guess the name of the color?

Hint: Xiaomi

Answer: ____

#LiveToCreate pic.twitter.com/Jobnrmcf4C

— Xiaomi (@Xiaomi) August 9, 2020