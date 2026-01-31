Recenze telefonu Redmi Note 15 Pro+ 5G: Špičková výdrž v odolném a zároveň elegantním těle Hlavní stránka Recenze Recenze telefonů Obří baterie 6 500 mAh vydrží klidně dva dny intenzivního používání 100W nabíjení telefon dobije za 40 minut, což je stále extrémně rychlé IP68/IP69K odolnost proti vodě i prachu patří k tomu nejlepšímu ve střední třídě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi letos předvedlo zajímavý obrat. Zatímco Redmi Note 14 Pro+ bylo loni jedním z nejprodávanějších telefonů střední třídy, jeho nástupce Redmi Note 15 Pro+ přichází s obrovskou baterií, vyšší odolností a elegantnějším zpracováním. Zároveň ale udělal v některých ohledech krok zpět — pomalejší úložiště, chybějící slot na microSD kartu a o něco mírnější nabíjecí výkon než loni. Je to telefon pro ty, kdo potřebují vytrvalost nad vším ostatním. Pokud hledáte smartphone, který vydrží dva dny bez nabíjení a přežije i tvrdší zacházení, je Redmi Note 15 Pro+ sázka na jistotu. Pokud ale chcete bezkonkurenčně nejlepší fotomobil nebo herní kousek, konkurence je neúprosná. Pojďme se na to podívat blíže. Balení: Pouze to nejnutnější Design a zpracování: Elegance s eko-kůží Displej: Větší, jasnější, plochý Výkon: Snapdragon 7s Gen 4 je solidní Baterie a nabíjení: Tady Xiaomi vyhrává na celé čáře Fotoaparáty: Hlavní senzor vše zachraňuje Software: HyperOS 2 je lepší, ale pořád s bloatware Závěrečné hodnocení Balení: Pouze to nejnutnější Obsah krabice závisí na trhu. Naše testovací jednotka z globální distribuce obsahovala USB-A na USB-C kabel a silikonový kryt. V Evropě se nabíječka už standardně nedodává, takže pokud chcete využít plný nabíjecí potenciál, budete si muset koupit proprietární adaptér Xiaomi (nebo kterýkoliv jiný) zvlášť. Příjemným bonusem je, že telefon má už z výroby nalepenou ochrannou folii na displeji. Není to sice sklo, ale měkká folie, která ochrání před drobnými škrábanci v prvních týdnech používání. Design a zpracování: Elegance s eko-kůží Redmi Note 15 Pro+ vypadá jako modernější verze svého předchůdce. Xiaomi zachovalo centrálně umístěný fotomodul, který tentokrát daleko méně vystupuje nad povrch zad. Naše testovací varianta Mocha Brown má záda z eko-kůže, což dává telefonu prémiovější dojem než běžný plast. Alternativně můžete sáhnout po modré nebo černé verzi s plastovým povrchem. Rozměry 163,3 × 78,3 × 8,2 mm a hmotnost 207 gramů z něj dělají rozměrnější smartphone, ale ne nepříjemně těžký. Displej kryje Gorilla Glass Victus 2, tedy o generaci starší než nejnovější Victus 3, ale pořád velmi odolné sklo, které pokrývalo hromadu loňských vlajek. Hliníkový rám je plochý, což odpovídá aktuálním trendům. Největší posun oproti loňsku? Certifikace IP68/IP69K. To neznamená jen ponor do vody, ale také ochranu před vysokotlakými vodními paprsky a prachem. Telefon se dá teoreticky ponořit až do 2 metrů na 30 minut, což je o půl metru více než u předchůdce. Pro ty, kdo pracují venku nebo prostě občas mobil upustí do louže, je to zásadní benefit. Displej: Větší, jasnější, plochý Redmi Note 15 Pro+ narostlo na 6,83palcový AMOLED panel s rozlišením 1,5K (2772 × 1280 pixelů). To znamená jemnost 447 ppi, což stačí pohodlně na velmi ostrý obraz. Displej je tentokrát téměř plochý. Ne tak jako Redmi Note 15 Pro 5G, zahnuté hrany stále vidíte, ale jen minimálně. Osobně mi přední strana nejvíce připomíná stájové Xiaomi 15 Ultra. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování i animace, jas ve špičce dosahuje 3 200 nitů, což v praxi znamená vynikající čitelnost i na přímém slunci. HDR10+ a Dolby Vision podporu oceníte při sledování multimediálního obsahu. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Xiaomi také vylepšilo PWM stmívání na 3 840 Hz, což je dvojnásobek oproti loňsku. To by mělo snížit únavu očí u citlivějších uživatelů při dlouhém používání na nízký jas. Příjemnou funkcí je AI Wet Touch 2.0, která zlepšuje odezvu dotykové vrstvy při ovládání mokrýma rukama — velmi praktické, když se vám telefon zasekne v dešti nebo u umyvadla. Optická čtečka otisků prstů je bohužel stále umístěna příliš nízko u spodní hrany, což při jednorukém ovládání není úplně pohodlné. Funguje ale rychle a spolehlivě, takže po pár dnech si zvyknete. Výkon: Snapdragon 7s Gen 4 je solidní Pod kapotou pracuje Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, což je vylepšená verze loňského 7s Gen 3. Xiaomi tvrdí zhruba 10% nárůst výkonu, což v praxi znamená, že telefon svižně reaguje na dotyky, multitasking zvládá bez problémů a běžné aplikace běží plynule. V benchmarku Geekbench 6 dosáhlo naše testovací zařízení 1 240 bodů v single-core testu a 3 199 bodů v multi-core. Pro srovnání — Google Pixel 9a s čipem Tensor G4 dosahuje v našich testech téměř o 35 % vyšších hodnot. Pokud vás zajímá čistý výkon, Pixel nebo telefony se Snapdragonem 8 (jako třeba POCO F7) jsou výrazně rychlejší. Grafický čip Adreno 810 je taky o level níž než špičkové řešení. V 3D Mark Extreme dosáhl Redmi Note 15 Pro+ jen 1 247 bodů. Znamená to, že náročné hry jako Genshin Impact nepobeží na nejvyšší detaily. Střední až nízké nastavení ale zvládnete bez problémů. Co mě více mrzí než samotný výkon čipsetu, je použití pomalého UFS 2.2 úložiště místo rychlejšího UFS 3.1. To znamená, že fotky se načítají o něco pomaleji, aplikace startují déle a přesuny velkých souborů trvají déle. U telefonu za téměř 10 tisíc bych to čekal. Baterie a nabíjení: Tady Xiaomi vyhrává na celé čáře Toto je jednoznačně nejsilnější stránka Redmi Note 15 Pro+. Baterie s kapacitou 6 500 mAh patří mezi největší, jaké ve středně pokročilých smartphonech najdete. Je o 1 390 mAh větší než u loňského modelu a o zhruba 15 % větší než u Galaxy A56. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G V praxi to znamená, že telefon vydrží klidně dva dny používání. V našich testech vydržel Redmi Note 15 Pro+ přehrávat video přes 12 hodin. To je skvělý výsledek a i když jsem na něm odehrál 40minutovou sesssion Diabla Immortal, klesla baterie jen o 8 %. Xiaomi použilo křemíkovo-uhlíkovou technologii, která umožňuje nacpat větší kapacitu do menšího prostoru. Podle výrobce si baterie udrží 80 % kapacity i po 1 600 nabíjecích cyklech, což je přibližně 6 let běžného používání. To je solidní příslib dlouhodobé životnosti. Nabíjení? 100W je stále naprosto brutální rychlost. Telefon se nabije z nuly na 70 % za 30 minut a na 100 % za 40 až 50 minut. Ano, loňský model měl 120W, ale upřímně — rozdíl pár minut vás nezabije. Důležitější je, že Xiaomi přidalo podporu 22,5W reverzního drátového nabíjení, takže z Note 15 Pro+ můžete dobíjet sluchátka nebo hodinky. Chybí bezdrátové nabíjení, což je škoda, ale u telefonu v této cenové kategorii to není až tak překvapivé. Fotoaparáty: Hlavní senzor vše zachraňuje Redmi Note 15 Pro+ vsadilo na 200MP hlavní senzor s velikostí 1/1,4″, clonou f/1.7 a optickou stabilizací. Na papíře to zní působivě, a upřímně — ve dne fotí telefon velmi slušně. Detaily jsou ostré, barvy přirozené a dynamický rozsah je solidní. Ve výchozím nastavení telefon ukládá 12MP snímky, ale můžete aktivovat režim Ultra HD a fotit v plném rozlišení 200 MPx. Soubory pak ale mají kolem 18 až 24 MB místo obvyklých 3 MB. Senzor s vysokým rozlišením navíc produkuje velmi dobré snímky i po přiblížení. Dvojnásobný, ale i čtyřnásobný výřez funguje skvěle a klidně zastoupí nějaký prťavý dedikovaný teleobjektiv. V noci telefon bojuje trochu více. Snímky mají větší šum, a pokud nemáte pevnou ruku nebo opěrku, snadno se vám stane, že fotka vyjde rozmazaná. Noční režim pomáhá, ale na úroveň Pixelu nebo třeba staršího iPhonu se Redmi Note 15 Pro+ nedostane. Ultraširokoúhlý 8MP senzor s clonou f/2.2 by mohl být lepší. Chybí dynamika a za horšího světla i detaily — jednoduše řečeno, tohle je objektiv, který už by zasloužil upgrade. Video natočíte maximálně ve 4K při 30 fps. Podpora 4K60 chybí, což je škoda — Snapdragon 7s Gen 4 by to dle papírových parametrů zvládl. Stabilizace funguje slušně, ale super-stabilizace je k dispozici jen v Full HD. Selfie kamerka má 32 MPx a fotí solidně. Pro videohovory a občasné selfie naprosto stačí. Software: HyperOS 2 je lepší, ale pořád s bloatware Redmi Note 15 Pro+ běží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2. Xiaomi slibuje 4 velké updaty Androidu a 6 let bezpečnostních aktualizací, což je solidní příslib, i když ne na úrovni 7 let u Pixelů nebo Galaxy A série. HyperOS 2 je za mě velmi povedená nadstavba. Ne každému je po chuti, ale mně osobně se designově dlouhodobě zamlouvá. Animace jsou plynulé, systém reaguje rychle a celkově působí méně přebujelým dojmem než první verze. Co ale pořád zůstává problémem, je bloatware a systémové reklamy. Z krabice dostanete spoustu předinstalovaných aplikací a některé systémové aplikace vám cpou doporučení a notifikace. Prvních 15 minut s telefonem strávíte odinstalováním nepotřebných aplikací a vypínáním nežádoucích funkcí. Jakmile to ale uděláte, systém je příjemný. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G AI funkce HyperAI jsou podobné jako u ostatních modelů Xiaomi — AI Poznámky, AI Galerie, AI Rekordér s přepisem řeči na text, AI Tlumočník a AI Titulky. Všechny fungují v češtině, což je velký bonus. Samozřejmě nechybí ani integrace Google Gemini a Circle to Search. Závěrečné hodnocení Redmi Note 15 Pro+ je telefon pro vytrvalce. Pokud hledáte smartphone, který vydrží dva dny bez nabíjení, přežije i tvrdší zacházení díky IP68/IP69K a nabije se za 40 minut, je tohle sázka na jistotu. Displej je excelentní, výkon dostačující a hlavní fotoaparát velmi slušný. Na druhou stranu, pokud vás zajímá špičkový výkon, fotoaparát na úrovni vlajkových lodí nebo rychlé úložiště, raději se poohlédněte jinde. Pixel 9a nabízí rychlejší čipset a všestrannější fotoaparáty, Galaxy A56 má delší podporu. Xiaomi ale vyhrává v tom, na čem mu nejvíc záleží — baterii a odolnosti. Ostatně i to čínský gigant letos nejvíce propaguje. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Za akční cenu 9 099 Kč je Redmi Note 15 Pro+ velmi solidní volba. Jen si dejte pozor na bloatware a nezapomeňte si koupit rychlou nabíječku. Klady obří baterie 6 500 mAh s výdrží dva dny 100W nabíjení za 40 minut IP68/IP69K odolnost kvalitní AMOLED displej s 120 Hz solidní hlavní fotoaparát elegantní design s eko-kůží Zápory pomalejší UFS 2.2 úložiště chybí bezdrátové nabíjení průměrné ultrašíro bloatware a systémové reklamy Hodnocení redakce: 84 % Co říkáte na Redmi Note 15 Pro+ 5G? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář IP68 Redmi Redmi Note 15 Pro+ Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024