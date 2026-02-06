Proč koupit Redmi Note 15 Pro+ 5G? Důvodem může být kompletní balíček AI funkcí, které umí česky! Hlavní stránka Zprávičky Kompletní sadu generativních AI funkcí HyperAI najdete v řadě Note 15 pouze na modelu Pro+ 5G AI Psaní, přepis řeči i tlumočení jsou tři funkce, které v celé řadě Note 15 nemá žádný jiný model Vše funguje v češtině, ale internet je nutnost – lokálně žádná AI funkce neběží Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi už loni vsadilo na HyperAI jako na deštník, pod kterým se soustředí všechny funkce umělé inteligence. Deštník ale nedrží nad každým stejně. V řadě Redmi Note 15 dostane kompletní AI balíček pouze Pro+ 5G, ostatní modely mají omezenější verzi – a u nejlevnějších generativní AI schází úplně. Dnes se podíváme blíže na to, co kompletní balíček obsahuje, kde leží praktická hodnota a hlavně, kde se modely navzájem liší. Tři funkce, které nemá žádný jiný Note 15 Fotky: kde je hlavní rozdíl mezi modely Gemini a Circle to Search: pro všechny bez rozdílu Čeština ano – ale internet je nutnost Kolik AI dostanete za kolik korun Závěrečné hodnocení Tři funkce, které nemá žádný jiný Note 15 Začnu těmi, které odlišují Pro+ 5G od celé řady. AI Writing (Psaní) pracuje systémově – aktivujte jej v Poznámkách, v mailech, zkrátka kdekoli, kde píšete text. Dokáže text prodloužit, zkrátit, přepsat nebo opravit, a to ve čtyřech odlišných tónech. Nejde o jednorázovou hračku, ale o nástroj pro opakované použití, který šetří čas hlavně při delších textech. Psaní skrz AI funguje relativně dobře u kratších a středně dlouhých zpráv, což dává smysl. Pro úpravu textu jej stačí označit a následně si můžete vybrat – text může být obecného rázu, ale také odborný, jednoduchý nebo přátelský. Kromě jeho přepsání můžete umělou inteligenci požádat také o shrnutí, jazykovou korekturu nebo rozšíření textu. AI Speech Recognition (Rozpoznání textu) je záznamník s přepisem mluveného slova. Telefon převádí řeč do textu, rozpozná jednotlivé osoby a na konci vygeneruje shrnutí celé konverzace. Na schůzce, přednášce, rozhovoru – místo psaní zápisků se soustředíte na obsah. Funkci Xiaomi úspěšně testoval loni na Xiaomi 15T, v Note 15 Pro+ je implementace totožná. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Třetí je AI Interpreter, real-time tlumočník mezi 30 jazyky. Mluvíte česky, telefon okamžitě převádí do angličtiny, japonštiny, čínštiny – a naopak. Prakticky se hodí na situace v zahraničí. Navíc AI Search umožňuje kontextové vyhledávání přímo v aplikaci a AI Dynamic Wallpapers generují pozadí pro displej. Fotky: kde je hlavní rozdíl mezi modely AI Erase Pro odstraňuje objekty z fotek přes cloud. Díky generativní AI vyplní prostor přirozeně, bez viditelných artefaktů – oproti základnímu Erase, který najdete i u nejlevnějších modelů Note 15, je rozdíl patrný. Remove Reflection eliminuje odlesky ze skla, hodí se na snímky pořízené za oknem. Image Expansion prodlužuje obraz za jeho původní hranice tak, že vygenerovaná plocha splývá se zbytkem. Sky nahradí nebe, Bokeh přidá umělé rozmazání pozadí k portrétům a Image Enhancement zvyšuje obecnou kvalitu jedním klepnutím. Dva bonusy navíc patří jen Pro+ 5G: Cutouts umí vyjmout objekt z fotky a uložit ho jako samostatný prvek – v podstatě tvoří samolepky přímo v telefonu. AI Film pak automaticky sestrojí krátký film se zvukem z vašich nejlepších snímků, bez ručního sestřihu. To se mi ale v praxi upřímně moc neosvědčilo. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Pro kontext: Pro a Pro 5G tyto foto funkce mají skoro všechny, chybí jim pouze Cutouts. Note 15 a Note 15 5G mají z AI v Galerii hodně málo – základní Erase (bez „Pro“), Sky, Bokeh a Beautify. Image Expansion, AI Film ani Image Enhancement u nich nehledejte. Gemini a Circle to Search: pro všechny bez rozdílu Google Gemini jako hlasový asistent a Circle to Search pro vizuální vyhledávání nejsou HyperAI exkluzivitou – ty dostanete na všechny modely Note 15 (a všechny ostatní Androidy), dokonce i na nejlevnější. Circle to Search je v praxi možná ta nejpoužívanější AI funkce z celého balíčku: podržete spodní lištu, zakroužkujete cokoliv na obrazovce a telefon to vyhledá. Jednodušší to být nemůže. Čeština ano – ale internet je nutnost Psaní, přepis řeči, tlumočení – klíčové funkce HyperAI fungují v češtině. To je konkrétní výhoda, která u Xiaomi existuje od Xiaomi 14T a platí i tady. Gemini v češtině spolehlivě odpovídá rovněž. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Podmínka ale platí pro všechny bez výjimky: žádná AI funkce neběží lokálně. Bez internetového připojení HyperAI umlkne – a to platí i pro ta nejzákladnější řešení, jako Writing. V offline situacích se zkrátka vrátíte zpět k standardním funkcím telefonu a vlastní hlavě. Kolik AI dostanete za kolik korun Rozdíly nejsou malé a stojí za to je pojmenovat. Redmi Note 15 a Note 15 5G nemají generativní AI vůbec – žádné psaní, přepis ani tlumočení, foto AI mají jen v nejzákladnější verzi. Note 15 Pro a Pro 5G přidají Image Expansion, AI Film a Erase Pro, ale generativní nástroje jim stále chybí. Kompletní balíček je výsada jednoho telefonu v řadě – a ten je právě Pro+ 5G. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Závěrečné hodnocení HyperAI v Redmi Note 15 Pro+ 5G je zatím nejúplnější AI balíček, který Xiaomi nabídlo v telefonu pod 10 tisíc korun. Zda každou z těch funkcí budete používat pravidelně, to je jiná otázka – nejspíše nejčastěji sáhnete po záznamníku, Circle to Search a Erase Pro. Ale paket jako celek je kompletní, funguje v češtině a Xiaomi tu má oproti ostatním značkám viditelný náskok. Aspoň zatím. Jak se vám zamlouvají AI funkce Xiaomi HyperAI? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro+ Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024