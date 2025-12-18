Xiaomi představilo v Evropě řadu Redmi Note 15! Známe všechny klíčové novinky a ceny Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo globální verze řady Redmi Note 15 s celkem pěti modely Hlavními vylepšeními jsou větší baterie (až 6 580 mAh) a vyšší odolnost proti vodě Britské ceny startují na 179 librách, české zatím nebyly oznámeny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Každý rok na podzim se opakuje stejný scénář – Xiaomi vypustí do světa novou generaci své nejprodávanější řady Redmi Note, aby ji začátkem ledna představila i v Evropě. Letos je však situace trochu jinačí, jelikož globální verze se nám představují už nyní, přestože do prodeje zamíří až příští rok, což ale v praxi znamená asi 18 dní. A jak už je u Xiaomi zvykem, nejde o jeden telefon Redmi Note 15, ale rovnou o pětici modelů pokrývající cenové rozpětí od 210 do 560 eur. Základní modely: Note 15 a Note 15 5G Vstupní branou do nové řady jsou modely Redmi Note 15 a Redmi Note 15 5G. Oba sdílejí identický design včetně zakřiveného 6,77palcového AMOLED displeje s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas činí 3 200 nitů a pod panelem se ukrývá optická čtečka otisků prstů. Rozdíly najdete především pod kapotou. Varianta 4G spoléhá na čipset MediaTek Helio G100-Ultra, zatímco 5G verze dostala Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Oba telefony nabídnou 108MP hlavní fotoaparát se snímačem Samsung ISOCELL HM9 a optickou stabilizací. Model 5G přidává 8MP širokoúhlý objektiv, základní verze se musí spokojit s 2MP hloubkovým senzorem. Zajímavý je přístup k bateriím – základní Note 15 má paradoxně větší 6 000mAh akumulátor, ale pomalejší 33W nabíjení. Verze 5G sází na menší 5 520mAh článek s křemíko-uhlíkovou technologií a rychlejší 45W dobíjení. Odolnost je u 4G modelu na úrovni IP64, u 5G pak IP66. Pro modely přinášejí 200 megapixelů Dvojice Redmi Note 15 Pro a Note 15 Pro 5G posouvá laťku výš. Oba telefony nabízejí 200MP hlavní snímač Samsung ISOCELL S5KHPE doplněný o 8MP širokoúhlý objektiv. Selfie kamerka má u Pro verze 32 megapixelů, u Pro 5G pak 20 megapixelů. Displeje se mírně liší – Pro 5G má větší 6,83palcový panel s rozlišením 1,5K (2 772 × 1 280 pixelů) a vyšší vzorkovací frekvenci dotyku 480 Hz. Základní Pro nabídne 6,77palcový Full HD+ displej s 240Hz vzorkováním. V obou případech jde o ploché AMOLED panely se 120Hz obnovovací frekvencí. Xiaomi u Pro modelů výrazně zapracovalo na bateriích. Note 15 Pro dostal 6 500mAh akumulátor, zatímco Pro 5G nabízí mírně vyšších 6 580 mAh. Nabíjení zůstává u obou na 45 wattech, nově ale podporují reverzní dobíjení kabelem – 22,5 W u 5G verze a 18 W u základního Pro. Pod kapotou najdete čipsety MediaTek Helio G200-Ultra (Pro) a Dimensity 7400-Ultra (Pro 5G). Jde o mírné evoluce loňských čipů s vyššími takty a vylepšenými NPU jednotkami. Paměťové konfigurace zahrnují 8 nebo 12 GB RAM a 256 nebo 512GB úložiště. Potěší vylepšená odolnost – Note 15 Pro má certifikaci IP65 (oproti IP64 u předchůdce), zatímco Pro 5G se chlubí IP68 a IP69K, což znamená odolnost i proti vysokotlakému čištění. Note 15 Pro+ je globálně jiný než v Číně Vrcholný Redmi Note 15 Pro+ přichází s překvapením – globální verze se v několika ohledech liší od čínského modelu, jak už je u tohoto telefonu zvykem. Zatímco čínská verze dostala 50MP hlavní fotoaparát a 50MP teleobjektiv, globální Pro+ sází na 200MP snímač HPE s podporou 2× a 4× in-sensor zoomu a pěti ohniskovými vzdálenostmi od 23 do 92 mm. Teleobjektiv ale chybí úplně – zůstal jen 8MP širokoúhlý objektiv. Podobně to dopadlo s baterií. Čínský model nabídl 7 000 mAh s 90W nabíjením, globální verze má „jen“ 6 500 mAh, ale rychlejší 100W dobíjení. Reverzní nabíjení kabelem podporuje výkon 22,5 W. Srdcem telefonu je Snapdragon 7s Gen 4, který zůstal stejný jako v Číně. Displej má úhlopříčku 6,83 palce, rozlišení 2 772 × 1 280 pixelů, 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 3 200 nitů. Ochranu zajišťuje Corning Gorilla Glass Victus 2 – čínská verze měla Dragon Crystal Glass. Mezi další výbavu patří 32MP selfie kamera, stereo reproduktory s Dolby Atmos, podpora eSIM a certifikace IP66, IP68 a IP69K. Xiaomi přidalo i funkci Offline Communication pro komunikaci mezi zařízeními bez mobilního signálu. Ceny a dostupnost Všech pět modelů poběží na HyperOS 2.0 postaveném na Androidu 15 s kompletní sadou AI funkcí včetně AI Erase Pro, AI Remove Reflection nebo AI Image Enhancement. Předobjednávky startují 5. ledna 2025. Xiaomi oznámilo britské ceny, v přepočtu na koruny vychází následovně: Redmi Note 15 (8/256 GB): £179 (cca 4 960 Kč) Redmi Note 15 5G (8/256 GB): £199 (cca 5 510 Kč) Redmi Note 15 Pro (8/256 GB): £249 (cca 6 900 Kč) Redmi Note 15 Pro 5G (8/256 GB): £349 (cca 9 670 Kč), verze 8/512 GB za £399 (cca 11 050 Kč) Redmi Note 15 Pro+ (8/256 GB): £429 (cca 11 880 Kč), verze 12/512 GB za £479 (cca 13 270 Kč) České ceny zatím nebyly oznámeny. Očekáváme, že se dozvíme víc v následujících týdnech, kdy by měla být potvrzena dostupnost na našem trhu. Evoluce místo revoluce Řada Redmi Note 15 nepřináší žádné převratné novinky – jde spíš o iterativní vylepšení. Větší baterie, lepší odolnost a mírně vylepšené čipsety. Pro většinu uživatelů, kteří upgradují z Note 12 nebo starších modelů, to bude citelný skok. Majitelé řady Note 14 ale nemají důvod spěchat. Který model z řady Redmi Note 15 vás zaujal nejvíc? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Žádné komentáře Vložit komentář evropa Redmi Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro+ Xiaomi