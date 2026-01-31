Nákupní rádce: který model v řadě Redmi Note 15 si koupit a proč? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi nabízí pět modelů řady Redmi Note 15 v rozpětí od 4 300 do 12 500 Kč – tři s 5G a dva bez něj Novinkou jsou křemíkovo-uhlíkové baterie s kapacitou až 6 580 mAh a odolností IP68 u vyšších modelů Nejrozumnější volbou zůstává Redmi Note 15 Pro 5G, který kombinuje slušný výkon, velkou baterii a 200Mpx fotoaparát Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Řada Redmi Note patří dlouhodobě mezi nejprodávanější telefony s Androidem na světě. Xiaomi tento úspěch buduje na jednoduchém receptu: nabídnout maximum za rozumné peníze. Letošní generace Redmi Note 15 přináší pět modelů, které se na první pohled liší jen čísly v názvu – ve skutečnosti ale mezi nimi existují propastné rozdíly ve výbavě i ceně. Pokud máte jasně daný rozpočet, volba může být snadná. Horší je to ve chvíli, kdy se ptáte, jestli se nevyplatí připlatit pár stovek za lepší model. Právě proto vznikl tento článek – projdeme si jednotlivé telefony a řekneme si, pro koho dává který smysl. Obsah nákupního rádce Pět modelů, dvě kategorie Přehled specifikací Redmi Note 15 – základ pro nenáročné Redmi Note 15 5G – tenký a lehký, ale za cenu kompromisů Redmi Note 15 Pro – prémiový vzhled bez 5G Redmi Note 15 Pro 5G – nejlepší poměr cena/výkon Redmi Note 15 Pro+ 5G – pro ty, co spěchají Verdikt: Který si vybrat? Pět modelů, dvě kategorie Podobně jako loni, i letos Xiaomi rozdělilo řadu na modely s 5G a bez něj. Kompletní sestava vypadá takto: Redmi Note 15 Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G Oproti loňské generaci přináší řada Note 15 několik zajímavých vylepšení. Nejvýraznější je nasazení křemíkovo-uhlíkových (SiC) baterií u vyšších modelů – technologie, která umožňuje vyšší kapacitu při zachování rozumné tloušťky. Xiaomi slibuje, že baterie si zachová 80 % kapacity i po 1 600 nabíjecích cyklech, což odpovídá přibližně šesti letům používání. Další novinkou je výrazně vyšší odolnost. Modely Pro 5G a Pro+ 5G nesou certifikace IP66, IP68 a IP69K – vydrží ponoření do dvou metrů vody až na 24 hodin. U střední třídy je to nadstandard. Přehled specifikací Model Procesor Displej Fotoaparát Baterie / Nabíjení Odolnost Cena Redmi Note 15 Helio G100-Ultra (6nm) 6,77″ AMOLED, 120 Hz, 3 200 nitů 108+5+2 Mpx 6 000 mAh / 33 W IP64 od 4 299 Kč Redmi Note 15 5G Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) 6,77″ AMOLED, 120 Hz, 3 200 nitů 108+8 Mpx (OIS) 5 520 mAh / 45 W IP65/IP66 od 6 699 Kč Redmi Note 15 Pro Helio G200-Ultra (6nm) 6,77″ AMOLED, 120 Hz, 3 200 nitů 200+8+5 Mpx (OIS) 6 580 mAh / 45 W IP64–IP66 od 5 999 Kč Redmi Note 15 Pro 5G Dimensity 7400-Ultra (4nm) 6,83″ AMOLED, 120 Hz, 3 200 nitů, Victus 2 200+8 Mpx (OIS) 6 580 mAh / 45 W IP68/IP69K od 7 499 Kč Redmi Note 15 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) 6,83″ AMOLED, 120 Hz, 3 200 nitů, Victus 2 200+8 Mpx (OIS) 6 500 mAh / 100 W IP68/IP69K od 9 099 Kč Redmi Note 15 – základ pro nenáročné Nejlevnější model řady cílí na uživatele, kteří od telefonu nevyžadují zázraky. Procesor MediaTek Helio G100-Ultra zvládne sociální sítě, prohlížení webu a nenáročné hry bez větších problémů. Nečekejte ale extra plynulý multitasking nebo snadný střih videí. Hlavní výhodou je 6 000mAh baterie, která v testech vydržela téměř 20 hodin při surfování na webu. Nabíjení (33W) není nejrychlejší, ale za tuto cenu nelze čekat víc. Displej je překvapivě kvalitní – AMOLED s jasem až 3 200 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. Nově je navíc zakřivený a nabízí solidní Full HD+ rozlišení. Fotoaparát není úplně špatný. Sice má 108 Mpx, ale chybí optická stabilizace i ultraširokoúhlý objektiv. Makro a hloubkový senzor jsou spíše do počtu. Hlavní foťák tedy bude za dobrého světla fotit solidně, ale nečekejte zázraky. Xiaomi také odebralo 3,5mm jack, což některé uživatele zamrzí. KOUPIT REDMI NOTE 15 Pro koho: Nenároční uživatelé, kteří chtějí velkou výdrž za minimum peněz a nepotřebují 5G ani extra kvalitní fotoaparát. Redmi Note 15 5G – tenký a lehký, ale za cenu kompromisů Verze s 5G překvapí především svým designem. S tloušťkou 7,35 mm a hmotností 178 gramů je to jeden z nejtenčích telefonů v této ceně. Snapdragon 6 Gen 3 nabízí slušný výkon, svižnost je plus mínus srovnatelná například s modelem Galaxy A36 od Samsungu. Displej je skvělý, s tenkými rámečky a živými barvami, vlastně se jedná o stejný panel jako u levnější 4G verze, což však není výtka. Problém je menší baterie (5 520 mAh) oproti 4G verzi a horší video – 4K natáčení nemá stabilizaci. Fotoaparát je slušný za denního světla, ale ultrašíro je spíše průměr. Vzhledem k aktuální ceně bych jej s klidem přeskočil a sáhnul po modelech Pro, které jsou ve většině ohledů lepší a stojí podobně. KOUPIT REDMI NOTE 15 5G Pro koho: Uživatelé, kteří oceňují tenký design a potřebují 5G, ale nepořizují si telefon primárně kvůli fotografování nebo natáčení videa. Redmi Note 15 Pro – prémiový vzhled bez 5G Model Pro bez 5G je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí 200Mpx fotoaparát a obří baterii, ale nepotřebují nejvyšší možný výkon a 5G sítě. S kapacitou 6 580 mAh a křemíkovo-uhlíkovou technologií nabízí výdrž na dva dny běžného používání. Hlavní fotoaparát s novým HPE senzorem pořizuje detailní snímky s příjemným podáním barev. V porovnání s loňským Note 14 Pro je vidět mírné zlepšení, především u portrétů a nočních snímků. Ultrašíro (8 Mpx) je ale stále slabší článek. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO Nevýhodou je procesor Helio G200-Ultra, který výkonnostně zaostává za 5G verzemi. Pro běžné používání stačí, ale náročnější hry nebo multitasking ho potrápí. Pro koho: Fotografové s omezeným rozpočtem, kteří nepotřebují 5G a ocení obří výdrž. Redmi Note 15 Pro 5G – nejlepší poměr cena/výkon Podobně jako loni u Note 14 Pro 5G, i letos považuji tuto verzi za nejrozumnější volbu v celé řadě. Kombinuje moderní 4nm procesor Dimensity 7400-Ultra, kvalitní 200Mpx fotoaparát, obří baterii a plnou voděodolnost IP68/IP69K – to vše za cenu pod 8 000 Kč v akci. Displej narostl na 6,83 palce a nově je kompletně plochý. Jas 3 200 nitů zajistí čitelnost i na přímém slunci. Xiaomi použilo Gorilla Glass Victus 2, takže odolnost proti poškrábání je na velmi vysoké úrovni. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO 5G Výkon Dimensity 7400-Ultra je pro střední třídu více než dostatečný. Telefon běží svižně, nezahřívá se a zvládne i náročnější hry. Baterie s kapacitou 6 580 mAh v kombinaci s efektivním čipem vydrží klidně dva dny při běžném používání. Fotoaparát je solidní – hlavní snímač produkuje kvalitní fotky za denního světla i v noci, 2× zoom z výřezu je použitelný. Slabinou zůstává 8Mpx ultrašíro, které za horších světelných podmínek výrazně ztrácí. Pro koho: Pro většinu uživatelů, kteří hledají vyvážený telefon střední třídy s 5G, dobrou výdrží a slušným fotoaparátem. Redmi Note 15 Pro+ 5G – pro ty, co spěchají Vrcholný model řady se od verze Pro 5G liší ve dvou věcech: výkonnějším procesorem Snapdragon 7s Gen 4 a hlavně 100W nabíjením. Snapdragon 7s Gen 4 nabízí znatelně vyšší výkon než Dimensity v modelu Pro 5G – v benchmarcích je rozdíl přibližně 20 %. V praxi se to projeví u náročnějších her a při úpravách videa. V běžném používání ale rozdíl nepocítíte. Fotoaparát a displej jsou prakticky totožné s verzí Pro 5G. A samozřejmě nelze opomenout ani umělou kůži, která se příjemně drží a v ruce působí prémiověji než ostatní verze. Pro koho: Uživatelé, kteří potřebují maximální rychlost nabíjení a vyšší výkon pro hry nebo náročnější úlohy. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Verdikt: Který si vybrat? Pokud máte jasný rozpočet, rozhodování je jednoduché – prostě si kupte nejlepší model, na který dosáhnete. Složitější je to ve chvíli, kdy váháte mezi několika variantami. Základní Redmi Note 15 dává smysl pouze při striktně omezeném rozpočtu. Za pár stovek navíc dostanete výrazně lepší telefon. Redmi Note 15 5G bych spíše přeskočil – cenový rozdíl oproti verzi Pro 5G není tak velký a ztráta 200Mpx fotoaparátu a větší baterie bolí. Redmi Note 15 Pro (bez 5G) je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí špičkový fotoaparát a velkou výdrž, ale nepotřebují nejrychlejší sítě. Slabší procesor ale může za pár let zamrzet. Nejrozumněji se mi jeví Redmi Note 15 Pro 5G. Nabízí ideální kombinaci výkonu, výdrže, fotoaparátu a ceny. Pokud telefon nabíjíte převážně přes noc, připlácet za 100W nabíjení u verze Pro+ nedává příliš smysl. Redmi Note 15 Pro+ 5G kupujte jen v případě, že rychlost nabíjení je pro vás klíčová nebo potřebujete extra výkon pro hry. Který model z řady Redmi Note 15 vás zaujal nejvíc? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 