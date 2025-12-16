Redmi Note 14 Pro+ v 512GB variantě pořádně zlevnilo. Má 200Mpx foťák, pořádně rychlé nabíjení a solidní výkon Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G v konfiguraci 12GB/512GB nyní stojí 7 032 Kč, což je podle Heureky historicky nejnižší cena Telefon nabízí 200Mpx hlavní fotoaparát s OIS, 120W nabíjení a odolnost IP68 I přes blížící se příchod řady Redmi Note 15 představuje za tuto cenu velmi konkurenceschopnou volbu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.12.2025 16:17 Žádné komentáře 0 Pokud jste zvažovali pořízení vyššího středního telefonu, právě teď se nabízí zajímavá příležitost. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G ve své nejvybavenější konfiguraci 12GB RAM a 512GB úložiště klesl na 7 032 Kč. Podle dat srovnávače Heureka jde o dosud nejnižší cenu, za kterou byl tento model v Česku k dispozici. 200Mpx fotoaparát s velkým snímačem Hlavním tahákem Redmi Note 14 Pro+ 5G je bezesporu 200Mpx fotoaparát se snímačem o velikosti 1/1,4″ a světelností f/1,65. Nechybí optická stabilizace obrazu (OIS) ani sedmičlenný objektiv. Díky sdružování pixelů 16 v 1 dosahuje výsledná velikost pixelu 2,24 μm, což přispívá ke kvalitnějším snímkům za horších světelných podmínek. Sestavu doplňuje 8Mpx ultrašíro a 2Mpx makro, vpředu pak najdeme 20Mpx selfie kameru. V této cenové kategorii jde o jednu z nejlepších fotovýbav, kterou můžete získat. Telefon zvládne nahrávat video ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu a nabízí také zpomalené záběry v 1080p při 120 fps. Kvalitní displej a slušný výkon Přední stranu pokrývá 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 2712 × 1220 pixelů (označovaným jako 1,5K) a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas činí 3 000 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, zadní stranu pak Gorilla Glass 7i. CHCI REDMI NOTE 14 PRO+ O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 vyrobený 4nm procesem. Není to sice vlajkový čipset, ale pro běžné používání, sociální sítě, multimédia i méně náročné hry bohatě postačí. Konfigurace 12GB RAM zajišťuje plynulý multitasking a 512GB úložiště poskytuje dostatek prostoru pro fotografie, videa i aplikace. Rychlé nabíjení a odolnost IP68 Baterie s kapacitou 5 110 mAh podporuje 120W nabíjení HyperCharge, které telefon dobije během několika desítek minut. Pozor však na to, že balení neobsahuje nabíjecí adaptér – Xiaomi doporučuje použít 100W adaptér s podporou PD nebo originální 120W nabíječku. Telefon disponuje certifikací IP68, což znamená odolnost proti prachu a ponoření do vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. V této cenové třídě jde o nadstandardní vlastnost, kterou konkurence často postrádá. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby, stereo reproduktory s Dolby Atmos nebo infračervený port. Pro koho je telefon vhodný? Redmi Note 14 Pro+ 5G osloví především uživatele, kteří kladou důraz na fotografické schopnosti a nechtějí utrácet za vlajkové modely. 200Mpx snímač s OIS nabízí v této cenové kategorii nadprůměrné výsledky. Ocení ho také ti, kdo potřebují odolný telefon pro aktivnější životní styl – IP68 certifikace a zpevněná konstrukce poskytují klid při každodenním používání. KOUPIT REDMI NOTE 14 PRO+ Naopak, pokud hledáte maximální herní výkon nebo nejnovější software, možná bude lepší počkat na řadu Redmi Note 15, která by měla dorazit v dohledné době. I tak ale aktuální cena 7 032 Kč za konfiguraci 12/512GB představuje výborný poměr cena/výkon, zejména pokud nepotřebujete nutně nejnovější model. Zaujala vás aktuální cena Redmi Note 14 Pro+ 5G? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Redmi Redmi Note 14 Pro Sleva Střední třída Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.