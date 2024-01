Řada Redmi Note patří každý rok k těm vůbec nejprodávanějším a je docela jedno, zda se budeme bavit o domovské Číně nebo globálních trzích. Čínští zákazníci si té nejnovější mohou užívat už od září, na náš trh ale telefony dorazí už brzy! Dnes zamířily telefony do Indie a už 15. ledna se jich dočkáme v Česku (a dalších evropských zemích). Firma to právě potvrdila na svých sociálních sítích.

Je jasné, že se dočkáme minimálně třech telefonů. Mezi nimi nebude chybět Redmi Note 13 Pro a Redmi Note 13 Pro+, osobně čekám, že se k nám dostane i základní Redmi Note 13. Řada však zahrnuje celkem osm různých modelů a tak je klidně možné, že jich Xiaomi nakonec představí více. Osobně mám sám občas problém se zorientovat v současné řadě Redmi Note 12, v Česku koupíme šest různých telefonů.

Ceny zatím neznáme, ale počítám s tím, že nejlevnější telefon odstartuje pod hranicí 5 tisíc, ten nejdražší by pak mohl stát klidně (stejně jako loni) přes 10 tisíc. Xiaomi tak bude pravděpodobně trochu konkurovat samo sobě. Nejeden zákazník bude řešit dilema, zda pořídit třeba Redmi Note 13 Pro+ 5G, nebo raději sáhnout po zlevněném Xiaomi 13T. Ve finále to bude ale poměrně jednoduchá volba – 13T nabízí lepší výkon, teleobjektiv a svítivější displej.

🗓Save the date: Jan 15th, 2024!#RedmiNote13Series is zooming your way with #EveryShotIconic. 🚀 pic.twitter.com/vuACeTwviL

— Xiaomi (@Xiaomi) January 3, 2024