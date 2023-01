Redmi Note 12 Turbo bude výkonná bestie s 5500mAh baterií

Řada Redmi Note 12 se podle čínských spekulací rozroste o dalšího člena, který se pravděpodobně představí nejprve na domovském trhu, případně se poté dostane i do zbytku světa, pravděpodobně však pod jiným názvem.

O Redmi Note 12 Turbo uniklo hned několik věcí. Například bychom se měli dočkat čtečky otisků prstů v displeji. Šlo by o vůbec prvního zástupce této řady, který by touto technologií disponoval. Půjde pak o klasický 6,67palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Redmi Note 12 Pro+ 5G First Impressions!

Výkon by měl obstarávat čipset Snapdragon 7 Gen 2, který dosud nebyl oficiálně představen. Qualcomm by jej však měl představit spolu s verzí Snapdragon 7+ Gen 1 velice brzy. Úniky zmiňují rovněž 50Mpx hlavní snímač, 8Mpx ultraširoký senzor a také 5500mAh baterii. Výdrž by tedy teoreticky měla být o něco lepší, než u ostatních mobilů Redmi Note 12, které mají shodně 5000 mAh. K představení by mělo dojít ještě v prvním čtvrtletí letošního roku.

Máte zkušenosti s řadou Redmi Note?

Zdroj: GSMArena