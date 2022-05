Přestože Xiaomi uvedlo na globální trh telefony z řady Redmi Note 11 teprve v únoru se již připravují nástupci. Tuto informaci potvrdil samotný ředitel firmy Redmi, Lu Weibing. Ve svém nejnovějším příspěvku zveřejnil prospekt, který v podstatě naznačuje, že se blíží představení řady Redmi Note 12. Označení ale v tuto chvíli není jisté.

Další řada Redmi Note se blíží

Jak jsme se dozvěděli před několika týdny, nová řada Redmi Note má nabídnout poměrně velký výkonnostní skok co se týče střední třídy obecně. Ve všech mobilech mají tikat čipy od MediaTeku, což by dávalo smysl. Nové čipsety Dimensity totiž nabízí velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem.

Weibing rovněž zmínil, že firma plánuje uvádět dvě řady Redmi Note během jednoho roku. Redmi Note 10 byl dle něj zaměřený na výkon, zatímco Redmi Note 11 se zaměřuje na fotoaparáty a design. To znamená, že se v dohledné době dočkáme i Redmi Note 13, která by měla opět upřednostnit foťáky a design. To, zda je tato strategie správná, nebo měla firma vytvořit zcela novou řadu telefonů necháme na vás.

Ve svém příspěvku Weibing píše, že chápe možné matoucí označení a tak vyzývá fanoušky ke zpětné vazbě. Firma Redmi je podle něj otevřena jakýmkoliv návrhům fanoušků k tomu, jak by se měla nadcházející řada Redmi Note označovat. Mezi nejpopulárnější návrhy patří pochopitelně Redmi Note 12, Redmi Note 11T, ale třeba také Redmi Note 12X.

Co říkáte na tento krok?

Zdroj: gizmochina.com