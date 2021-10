Již 28. října bychom se měli dočkat dvojice nových telefonů od Xiaomi – Redmi Note 11 a Redmi Note 11 Pro. V sobotu jsme vás informovali o tom, že dvojice nabídne rychlé 120Hz displeje, přičemž Pro verze by měla dokonce dostat AMOLED panel. Dnes jsme se dozvěděli o další novince.

Xiaomi Redmi Note 11 dostane 120W nabíjení

Už je to nějaký čas, co se začalo spekulovat o tom že telefony nabídnou 120W nabíjení a nyní se to potvrzuje. Před nějakým časem totiž se stejnou informací přišel leaker Digital Chat Station. To je oproti řadě Redmi Note 10, která disponovala 67W nabíjením (na globálním trhu dokonce “jen” 33W) obrovský rozdíl.

Sami jsme měli nedávno na test model Xiaomi 11T Pro, který nabízí stejně rychlé nabíjení a opravdu rychle se na takovou funkci zvyká. Firma má tedy opět velmi dobře nakročeno k tomu, aby měla jedny z nejprodávanějších modelů ve své třídě.

Jak se na mobil těšíte?

Zdroj: GSMArena