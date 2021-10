Zklamání? Redmi Note 10S prý fotí asi jako původní Pixel

Server DxOMark během září zveřejnil foto test telefonu Xiaomi Redmi Note 10S, který se na našem trhu prodává za cenu cca 6,5 tisíce korun. Jste zvědaví, jak na tom nejlevnější zástupce desáté Redmi Note řady je? V celkovém hodnocení, ve kterém zvládl přístroj získat 92 bodů, se nachází někde mezi prvním modelem Google Pixel a telefonem Apple iPhone 8 Plus. Obecně je pak ve společnosti klidně i čtyři až pět let starých telefonů, což není na první pohled úplně lichotivá vizitka. Nicméně se svou velmi nízkou cenou strčí tyto konkurenty do kapsy.

Při vyfiltrování telefonů s cenou od 150 do 250 dolarů je dokonce Xiaomi Redmi Note 10S na druhém místě za POCO X3 NFC. Těsně v závěsu je Samsung A12. Svých 92 bodů Redmi mobil nastřádal od redakce DxOmark například za dobrou expozici, kvalitní vyvážení bílé při focení v exteriérech, stabilizaci videa nebo nízký šum a automatické ostření u venkovního natáčení. Kritika naopak při foto testu padla například na málo detailů a špatné textury, slabý dynamický rozsah nebo časté problémy při autofokusu při focení.

Co říkáte na výsledek tohoto mobilu?

Zdroj: DxOMark