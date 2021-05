Xiaomi Redmi Note 10 Pro dostává v Evropě aktualizaci na MIUI 12.5

Telefon Xiaomi Redmi Note 10 Pro dostává krátce po svém představení nejnovější systém MIUI 12.5. Tato verze byla před nějakým časem vypuštěna v Indii a dostupná byla pouze testerům a nyní se dostává ke všem uživatelům.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro a MIUI 12.5

Telefon debutoval s MIUI 12 založeném na Androidu 11 a nyní se k nám dostává aktualizace. Pro globální verze se označuje jako V12.5.1.0.RKFMIXM, pro Evropu jako V12.5.1.0.RKFEUXM a v Indii jako V12.5.1.0.RKFINXM. Do ostatních zemí by se měla aktualizace dostat během pár dnů. Aktualizace je však vydávána postupně a tak může chvíli trvat, než se dostane i k nám do Čech. V případě že ji ale máte už dostupnou nám prosím zanechte komentář. Mezi hlavní přednosti nového systému patří možnost odstranit takřka všechny aplikace, lepší energetická efektivita či nová gesta.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Review | Poco X3 Killer

