Řada Redmi Note 10 má v současné době přibližně osm zástupců a dnes se přidává další, který však svým designem a ostatními parametry zapadá spíše do předchozí série. Prozatím je dostupný pouze v Indii a není jasné, zda se dostane i na globální trh. Velký smysl by to ale zřejmě nedávalo. Proč? Jedná se totiž o přeznačený Redmi Note 9 Pro s novými barevnými variantami.

Xiaomi Redmi Note 10 Lite už znáte

Můžeme tedy počítat s čipsetem Qualcomm Snapdragon 720G v kombinaci se 4/6 GB RAM a 64 nebo 128GB úložištěm. Hlavním fotoaparát má rozlišení 48MPx a o výdrž se stará 5 020mAh baterie s podporou 18W nabíjení. Stejné jsou i ostatní parametry, opravdu. Telefon Redmi Note 9 Pro a Redmi Note 10 Lite od sebe liší pouze barevné varianty. Za základní verzi si výrobce žádá 14 000 INR, což je asi 4 100 korun bez daně. Kdyby se za takovou cenu prodával i u nás, zákazníky by si jistě i v dnešní době získal, ale Redmi Note 9 Pro v Česku prodává ještě o 1 500 korun dráž.

Co říkáte na nepřehledné značení telefonů Xiaomi?

