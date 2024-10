Xiaomi představilo dva nové 27″ herní monitory řady Redmi

Oba nabízí 1440p rozlišení, 180Hz obnovovací frekvenci a IPS panel

Liší se typem stojanu a podporou synchronizačních technologií

Xiaomi se v poslední době snaží prosadit i na trhu s monitory a nejnovější přírůstky do jeho portfolia to jen potvrzují. Čínský gigant představil dva nové 27palcové herní monitory řady Redmi, které cílí na hráče hledající dobrý poměr cena/výkon.

Oba nové modely Redmi Monitor G27Q 2025 sdílejí stejný základ – 27″ IPS panel s rozlišením 2560 x 1440 pixelů a obnovovací frekvencí 180 Hz. Xiaomi láká na odezvu 1 ms GtG (Gray to Gray) v nejrychlejším režimu. Oba monitory se chlubí 300 nity maximálního jasu a 100% pokrytím sRGB a 95% DCI-P3 barevného prostoru. To by mělo stačit pro běžné hraní i lehčí grafickou práci, i když pro profesionální použití samozřejmě tyto kousky určeny nejsou.

Zajímavé je, že Xiaomi nabízí tyto monitory ve dvou variantách. Levnější model má fixní stojan, zatímco dražší verze přichází s ergonomickým stojanem umožňujícím nastavení výšky, náklonu a dokonce i otočení do vertikálního režimu.

Kde se dále modely liší, je podpora synchronizačních technologií. Dražší varianta nabízí AMD FreeSync, zatímco levnější se musí spokojit s VESA AdaptiveSync. Co se konektivity týče, oba monitory jsou vybaveny dvěma DisplayPort a dvěma HDMI výstupy.

Xiaomi zatím uvedlo monitory pouze v Číně, kde základní model startuje na ceně 869 CNY (cca 2 800 Kč bez daně) a verze s ergonomickým stojanem vyjde na 949 CNY (cca 3 100 Kč bez daně). To jsou relativně zajímavé ceny, zejména s ohledem na parametry. I když Xiaomi zatím nepotvrdilo dostupnost mimo Čínu, je dost pravděpodobné, že se tyto monitory časem objeví i na globálních trzích. Xiaomi má totiž ve zvyku své Redmi monitory uvádět i globálně. O případném úspěchu samozřejmě rozhodne cena.

Co říkáte na nové herní monitory od Xiaomi?

Zdroj: notebookcheck, Xiaomi Youpin