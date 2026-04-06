Skvělý pro milovníky stříleček. Xiaomi ukázalo extrémně levný 300Hz monitor

Xiaomi ukázalo extrémně levný 300Hz monitor Xiaomi v Číně představilo herní monitor Redmi G25 300Hz s cenou 749 jüanů (asi 2 300 Kč v přepočtu) Monitor disponuje 24,5" Fast IPS panelem s rozlišením 1080p a odezvou 1 ms Novinka cílí na hráče kompetitivních titulů, kteří preferují rychlost před rozlišením Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 12:00 Kompetitivní hráči vědí, že v online střílečkách rozhodují milisekundy. Zatímco spousta běžných uživatelů se stále dovede spokojit i se 60Hz monitorem (osobně jsem až donedávna měl pouze 75Hz panel, teď bych však pod 100 Hz nešel), esportová scéna už dávno přešla na 144 Hz a výše. Xiaomi nyní na čínský trh přináší Redmi G25 300Hz, který míří přesně na tuto skupinu – nabízí extrémně vysokou obnovovací frekvenci za cenu, která v přepočtu nepřesáhne ani tři tisíce korun. Rychlost na prvním místě Solidní barevné podání Konektivita a praktické funkce Pro koho je monitor vhodný? Cena a dostupnost Rychlost na prvním místě Redmi G25 300Hz vsází na 24,5palcový Fast IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Hlavním lákadlem je samozřejmě nativní 300Hz obnovovací frekvence, kterou doplňuje odezva 1 ms GtG (gray-to-gray). Kombinace těchto parametrů minimalizuje rozmazání pohybu a vstupní zpoždění, což ocení především hráči akčních stříleček typu Counter-Strike 2 nebo Valorant. Pro eliminaci trhání obrazu monitor podporuje technologii Adaptive Sync, která synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s výstupem grafické karty. Pozorovací úhly dosahují 178° v obou rovinách, takže obraz zůstává čitelný i při pohledu ze strany. Solidní barevné podání Přestože jde primárně o herní monitor, Xiaomi nezapomnělo ani na kvalitu zobrazení. Panel pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB a 95 % DCI-P3, přičemž hodnota ΔE < 2 zajišťuje přesné podání barev. Pro HDR obsah je k dispozici špičkový jas 400 nitů. Monitor pracuje s 8bitovou barevnou hloubkou. Xiaomi myslelo i na zdraví očí. Monitor disponuje certifikací TÜV Low Blue Light pro filtraci škodlivého modrého světla a využívá DC dimming, který snižuje blikání při nižších úrovních jasu. Konektivita a praktické funkce Na zadní straně monitoru najdeme DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, což umožňuje připojení počítače i herní konzole současně. Ovládání nastavení zajišťuje pětisměrový joystick s přehledným OSD menu. Stojan umožňuje naklápění v horizontální rovině a monitor lze alternativně namontovat na zeď pomocí VESA držáku. Další vlastnosti Redmi Monitoru G25 300Hz (strojově přeloženo z čínštiny) Xiaomi na produkt poskytuje tříletou záruku, což je u monitorů v této cenové kategorii nadstandardní. Pro koho je monitor vhodný? Redmi G25 300Hz je jasná volba pro kompetitivní hráče, kteří upřednostňují rychlost před rozlišením. Menší 24,5″ úhlopříčka s 1080p rozlišením je v esportové komunitě stále standardem, protože umožňuje snáze sledovat celou herní plochu. Naopak pro práci s grafikou, sledování filmů nebo hraní příběhových her s důrazem na vizuální stránku bude lepší sáhnout po monitoru s vyšším rozlišením. Cena a dostupnost Redmi G25 300Hz je v Číně k dispozici za 749 jüanů, což v přepočtu odpovídá přibližně 2 300 Kč. Xiaomi zatím neoznámilo, zda monitor zamíří i na globální trhy. Před nedávnem k nám značka nicméně přinesla dvojici 200Hz modelů, které jsme podrobněji popsali v samostatném článku. Pořídili byste si 300Hz monitor pro kompetitivní hraní? Zdroje: ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi