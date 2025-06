Nové Redmi K80 Ultra dorazí s obří baterií, extrémním výkonem a špičkovými repráčky

Čínský výrobce Xiaomi postupně odhaluje detaily o svém připravovaném vlajkovém telefonu Redmi K80 Ultra, který by se měl představit ještě tento měsíc. Nová špička portfolia značky Redmi se chce pochlubit nejen obří baterií s kapacitou 7410 mAh, ale také diskrétním GPU čipem Xiaomi D2.

Prémiový design a špičkové audio

Xiaomi designéry při tvorbě K80 Ultra vsadilo na kombinaci elegance a funkčnosti. Zařízení disponuje 6,83palcovým plochým displejem s uzoučkými rámečky a kruhovým kamerovým modulem umístěným v levém horním rohu zad, který je tvořený kovem a poskytuje prostor dvěma objektivům a blesku (dohromady představují vrcholy pomyslného trojúhelníku). Co do materiálu záda spoléhají na skleněná vlákna.

Výrobce dále nasadil pokročilý zvukový systém složený ze dvou reproduktorů. Využívá sdílený magnetický obvod pro úsporu místa a snížení spotřeby energie. Kopule údajně letecké kvality společně s ultra-hladkou membránou umožňují vysokofrekvenční rozšíření až do 20kHz se zlepšením úrovně zvukového tlaku v pásmu 8k–20kHz v průměru o 16dB.

Obří baterie se skvělou rychlostí nabíjení

Srdcem energetické výbavy se stává 7410mAh baterie, která představuje dosud největší akumulátor v historii značky Redmi. Xiaomi přitom neusiluje pouze o vysokou kapacitu, ale také o efektivitu – baterie údajně prošla mikroarchitektonickým laděním zaměřeným na snížení spotřeby energie pro prodloužení času používání. Součástí je také nový systém Bypass Charging Plus, který umožňuje obejít baterii při dodávání šťávy telefonu, což oceníte třeba při hraní her.

K dispozici bude podpora 100W rychlého nabíjení kabelem, čímž se K80 Ultra stane vůbec prvním zařízením řady Redmi s takto vysokým výkonem dobíjení.

Špičkový procesor a dedikovaný GPU čip

Pod kapotou telefonu tiká špičkový procesor MediaTek Dimensity 9400+, jemuž sekunduje průlomový Xiaomi D2 diskrétní GPU čip. Výsledkem je skóre 3,24 milionu bodů v benchmarku AnTuTu V10, čímž značně zatopí konkurenci. O výkon při hraní těch nejnáročnějších her nebo práci se sofistikovanými aplikacemi tak opravdu nebude nouze.

Pro zvládnutí takového výkonu výrobce nasadil dosud největší 3D IceLoop chladicí systém, který zajišťuje stabilní provoz i při dlouhodobém zatížení. Nedílnou součástí je také technologie Fury Engine 4.0 pro ještě hlubší optimalizaci výkonu podle konkrétních požadavků aplikací a her.

Jak to bude s dostupností?

Redmi K80 Ultra zůstane exkluzivní pro Čínu, ale proslýchá se, že na globální trhy by s určitými změnami v hardwaru mohlo později dorazit jako Xiaomi 15T Pro. Konkrétně by mělo obdržet vylepšené fotoaparáty včetně teleobjektivu. Více detailů se dozvíme v nadcházejících měsících, k představení alternativy pro zdejší trhy by totiž mělo dojít začátkem podzimu.

Zdroj: Redmi/Weibo