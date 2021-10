Xiaomi chystá vlajkovou loď Redmi. Nabídne dosud neoznámený Snapdragon 898

Řada telefonů Xiaomi Redmi K50 se má v dohledné době dostat na trh a ačkoliv jsme o mobilech neměli žádné informace, dnes víme díky jednomu z leakerů klíčové specifikace ohledně vlajkového model Redmi K50 Pro+. Co od něj tedy můžeme čekat?

Redmi K50 Pro+ nabídne 108 Mpx hlavní snímač a Snapdragon 898

Leaker na čínské sociální síti Weibo sdělil, že očekává že bude telefon poháněn dosud neoznámeným čipsetem Qualcomm Snapdragon 898. O výdrž se má pak starat 5 000mAh baterie a prý můžeme počítat také se čtečkou otisků prstů v displeji. Co se týče fotoaparátů, hlavním snímačem má být 108Mpx snímač a nemá chybět ani teleobjektiv. Pokud by se leaker se svými predikcemi trefil, byl by telefon spíše vlajkovou lodí, nežli jejich zabijákem. Obecně se čeká, že telefony dorazí na začátku roku 2022.

Jak se na vlajkovou loď Redmi těšíte?

Zdroj: GSMArena