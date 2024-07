Notebook Xiaomi Redmi G Pro 2024 nabízí solidní poměr cena/výkon

V útrobách tiká poslední generace Core i7 a RTX 4060

Potěší také jemný 240Hz displej se solidním jasem

Společnost Xiaomi prodává na domácím trhu hromadu produktů, o nichž v Evropě většinou nemáme ani zdání. Za ně se dají považovat i notebooky, které k nám čínský výrobce bohužel nedistribuuje, což je velká škoda. Právě představený laptop Redmi G Pro 2024 totiž vypadá poměrně lákavě. Respektive jeho nová varianta s Core i7, která nabízí slušný poměr cena/výkon.

Srdcem nového Redmi G Pro 2024 je procesor Intel Core i7-14650HX s celkem 16 jádry (8 výkonných, 8 efektivních) a 24 vlákny. Maximální taktovací frekvence činí 5,2 GHz. Jde o třetí nejvýkonnější procesor rodiny Raptor Lake-HX Refresh, před ním je už jen i7-14700HX a i9-14900HX. Uspokojí tedy i ty nejnáročnější uživatele a to nejen z hlediska hraní her, ale také náročného střihu videa či úpravy fotografií. O grafický výkon se pak stará Nvidia GeForce RTX 4060, která rozpohybuje většinu dnešních titulů na solidní detaily, avšak to platí pouze v případě Full HD rozlišení.

Notebook je ale vybaven 16palcovým IPS displejem s rozlišením 2560 x 1600 pixelů, maximálním jasem 500 nitů a obnovovací frekvencí až 240 Hz. Rádi bychom u takového stroje viděli alespoň RTX 4070, ale pokud se budeme bavit o e-sportových titulech, využijete ho i se slabší kartou na maximum. Displej rovněž podporuje technologii NVIDIA G-Sync. Za zmínku stojí dále podsvícená RGB klávesnice, až 7hodinová výdrž a bohatá konektivita zahrnující porty Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort a několik USB-A portů.

Dříve představená verze s Core i9 v testu:

Xiaomi Redmi G Pro Gaming Laptop Review!

Tato konkrétní varianta se v Číně prodává za 7 299 juanů, tedy asi 23 400 korun bez daně. O globální dostupnosti tradičně nepadlo ani slovo.

Koupili byste si notebook od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com