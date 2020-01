Xiaomi se chystá prodávat chytré hodinky i pod značkou Redmi

Přijde vám, že je na trhu málo chytrých hodinek z Číny? Jak se zdá, Xiaomi se na něj chystá vyslat další model. Tentokrát pod svou dceřinou značkou Redmi. Pod tou zpočátku produkovalo hlavně telefony, ale aktuálně je její logo k nalezení i na routerech či powerbankách. Převážně teda v Číně. Xiaomi ovšem nedávno v Indii certifikovalo s názvem Redmi také chytré hodinky. Můžeme tedy doufat, že se brzy nejen začnou opravdu prodávat, ale že se dostanou oficiálně i za hranice Číny a také Indie do celého světa.

V databázi indického úřadu pro standardy má produkt označení HMSH01GE a registrační číslo R-41150517. Z toho samozřejmě nic moc nevyčteme. Snad kromě toho, že se Xiaomi / Redmi chytré hodinky na tamní trh opravdu chystají. Na sociální síti Weibo to potvrdil i šéf Redmi Lu Weibing. “Jak se vám líbily první Xiaomi hodinky? Co takhle nějaké od Redmi?” zeptal se. Objevily se samozřejmě také první spekulace, co hodinky nabídnou. Měly by mít Snapdragon Wear čipset a také Wear OS. Tedy stejnou kombinaci, jakou poskytují také celosvětově populární Xiaomi Mi Watch.

Co myslíte, že budou chytré hodinky od Redmi umět?

Zdroj: fonearena.com