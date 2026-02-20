TOPlist

Xiaomi chystá nová sluchátka za pětistovku. Nabídnou výdrž až 37 hodin

  • Sluchátka Redmi Buds 8 Active se objevila na uniklých renderech s cenou 19,99 eur
  • Novinka vsází na open-fit design bez silikonových špuntů a 14,2mm měniče
  • Výdrž baterie má dosáhnout až 37 hodin včetně nabíjecího pouzdra

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.2.2026 22:00
Ikona komentáře 0
xiaomi redmi buds 6 active barevne varianty vedle sebe

Xiaomi zřejmě chystá další přírůstek do rodiny bezdrátových sluchátek Redmi Buds 8. Na internet unikly rendery, kompletní specifikace a fotografie balení modelu Redmi Buds 8 Active, který by se měl stát nejdostupnějším členem celé řady. V Evropě by měl stát necelých 20 eur, tedy přibližně 500 Kč.

Open-fit design po vzoru AirPodů

Zatímco dražší Redmi Buds 8 Lite využívají klasické silikonové špunty, model Active přichází s open-fit konstrukcí podobnou Apple AirPods 4. Sluchátka tak nebudou ucpávat zvukovod, což ocení uživatelé preferující volnější nošení. Stonky i nabíjecí pouzdro přitom vypadají téměř identicky jako u varianty Lite. K dispozici budou tři barevné varianty: modrá, černá a bílá.

redmi buds 8 active krabicky
Zdroj: Plink Plink/Facebook

Specifikace a výdrž baterie

Uvnitř sluchátek se má nacházet 14,2mm dynamický měnič s titanovou membránou. O kvalitu hovorů se postará duální mikrofonní systém s AI redukcí šumu a potlačením hluku větru do rychlosti 6 m/s. Sluchátka podporují Bluetooth 5.4, kodek AAC a funkci Google Fast Pair pro rychlé párování s Android zařízeními.

redmi buds 8 active barevne varianty sluchatka v krabickach

Každé sluchátko obsahuje 37mAh baterii, pouzdro pak 475mAh článek. Na jedno nabití by měla sluchátka vydržet přibližně 7 hodin přehrávání, s pouzdrem pak celkově až 37 hodin. Nabíjení přes USB-C zabere zhruba hodinu pro sluchátka a 2,5 hodiny pro pouzdro.

Kdy přesně Xiaomi sluchátka představí, zatím není jasné. S ohledem na únik kompletních materiálů včetně fotografie balení by to ale nemělo trvat dlouho.

Pořídili byste si sluchátka za 500 Kč?

Zdroje: YTechB, Notebookcheck, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024