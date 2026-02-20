Xiaomi chystá nová sluchátka za pětistovku. Nabídnou výdrž až 37 hodin Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka Redmi Buds 8 Active se objevila na uniklých renderech s cenou 19,99 eur Novinka vsází na open-fit design bez silikonových špuntů a 14,2mm měniče Výdrž baterie má dosáhnout až 37 hodin včetně nabíjecího pouzdra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi zřejmě chystá další přírůstek do rodiny bezdrátových sluchátek Redmi Buds 8. Na internet unikly rendery, kompletní specifikace a fotografie balení modelu Redmi Buds 8 Active, který by se měl stát nejdostupnějším členem celé řady. V Evropě by měl stát necelých 20 eur, tedy přibližně 500 Kč. Open-fit design po vzoru AirPodů Zatímco dražší Redmi Buds 8 Lite využívají klasické silikonové špunty, model Active přichází s open-fit konstrukcí podobnou Apple AirPods 4. Sluchátka tak nebudou ucpávat zvukovod, což ocení uživatelé preferující volnější nošení. Stonky i nabíjecí pouzdro přitom vypadají téměř identicky jako u varianty Lite. K dispozici budou tři barevné varianty: modrá, černá a bílá. Zdroj: Plink Plink/Facebook Specifikace a výdrž baterie Uvnitř sluchátek se má nacházet 14,2mm dynamický měnič s titanovou membránou. O kvalitu hovorů se postará duální mikrofonní systém s AI redukcí šumu a potlačením hluku větru do rychlosti 6 m/s. Sluchátka podporují Bluetooth 5.4, kodek AAC a funkci Google Fast Pair pro rychlé párování s Android zařízeními. Každé sluchátko obsahuje 37mAh baterii, pouzdro pak 475mAh článek. Na jedno nabití by měla sluchátka vydržet přibližně 7 hodin přehrávání, s pouzdrem pak celkově až 37 hodin. Nabíjení přes USB-C zabere zhruba hodinu pro sluchátka a 2,5 hodiny pro pouzdro. Kdy přesně Xiaomi sluchátka představí, zatím není jasné. S ohledem na únik kompletních materiálů včetně fotografie balení by to ale nemělo trvat dlouho. Pořídili byste si sluchátka za 500 Kč? Zdroje: YTechB, Notebookcheck, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Redmi únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024