Tato Xiaomi sluchátka teď stojí jen 171 Kč! Jsou bezdrátová, mají Bluetooth 5.4 a slušnou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Redmi Buds 6 Play se aktuálně prodávají od 171 Kč, původní cena při uvedení loni byla 299 Kč Sluchátka nabízí 10mm dynamický měnič, Bluetooth 5.4 a výdrž až 36 hodin s pouzdrem K dispozici je Google Fast Pair, AI potlačení hluku při hovoru a ovládání přes aplikaci Xiaomi Earbuds Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Sluchátka za pár stovek jsou dnes běžná věc, ale Redmi Buds 6 Play aktuálně můžete pořídit za pouhých 171 Kč, což je skoro polovina jejich původní ceny. Podle serveru Heureka je nejlevnější nabídka na portálu Allegro, kde se sluchátka prodávají právě za tuto částku. Loni při uvedení na český trh stála 299 Kč, takže sleva je docela slušná. Otázkou ale je, co za ty peníze vlastně dostanete. Co jsou Redmi Buds 6 Play? Redmi Buds 6 Play jsou základní True Wireless sluchátka v segmentu „levnější než levné“. Design je klasický – malé pecky s oválným pouzdrem, které se vejde do kapsy u kalhot. Každé sluchátko váží pouhých 3,6 gramu, takže v uchu je prakticky neucítíte. Pouzdro pak přidává dalších 32,8 gramu, celková hmotnost včetně obou sluchátek je 40 gramů. Xiaomi sluchátka nabízí ve třech barevných variantách – černé, bílé a fialové. Pouzdro má USB-C konektor pro nabíjení, což je dnes už standard. Sluchátka mají certifikaci IPX4, takže vydrží;+ lehké postříkání vodou nebo pot při sportu. Koupat se s nimi ale nemůžete. REDMI BUDS 6 PLAY V AKCI Jakou mají výbavu? Za tu cenu byste čekali holý základ, ale Redmi Buds 6 Play překvapivě nabízí slušnou výbavu. Každé sluchátko má 10mm dynamický měnič, což je standardní velikost pro tento typ zařízení. Xiaomi slibuje „silné basy a čistý zvuk“, ale tohle jsou marketingové fráze, které najdete u každých sluchátek. Nadprůměrnou kvalitu bych od těchto sluchátek nečekal – za 171 Kč prostě nelze čekat zázraky. Co je ale fajn, je podpora Bluetooth 5.4, což je nejnovější verze protokolu. To znamená stabilnější spojení a nižší latenci oproti starším verzím. Sluchátka navíc podporují Google Fast Pair, takže spárování s Androidem je otázka jednoho kliknutí – stačí otevřít pouzdro a na telefonu se objeví notifikace. REDMI BUDS 6 PLAY V AKCI Pro telefonování Redmi láká na AI potlačení hluku. V praxi to znamená, že sluchátka dokážou odfiltrovat okolní zvuky a zdůraznit váš hlas. Funguje to? Asi ano, ale zázraky nečekejte – v hlučném prostředí to bude pořád horší než u dražších modelů s aktivním potlačením okolního hluku (ANC), který ale Redmi Buds 6 Play nemají. Ovládání a aplikace Sluchátka se ovládají dotykovými gesty – dvakrát ťuknete pro přehrání/pozastavení, třikrát pro přeskočení skladby a podržením spustíte hlasového asistenta. To všechno funguje standardně a dá se přizpůsobit v aplikaci Xiaomi Earbuds, která je k dispozici na Google Play i App Store. Výdrž a nabíjení Každé sluchátko má baterii s kapacitou 57 mAh, pouzdro pak 600 mAh. Xiaomi slibuje výdrž 7,5 hodiny na jedno nabití při poslechu na 50% hlasitosti. S pouzdrem se dostanete až na 36 hodin, což je docela solidní číslo. REDMI BUDS 6 PLAY V AKCI Rychlé nabíjení taky funguje – 10 minut na nabíječce vám dá 3 hodiny poslechu. Ale pozor, rychlé nabíjení funguje jen tehdy, když má pouzdro aspoň 35 % baterie. Jinak se nabíjí normální rychlostí. Vyplatí se to? Za 171 Kč je těžké říct, že by se to nevyplatilo. Ano, kvalita nebude ohromující. Ano, basy budou bublat a výšky možná trochu syčet. Ale dostanete funkční TWS sluchátka s Google Fast Pair, slušnou výdrží a základními funkcemi. REDMI BUDS 6 PLAY V AKCI Pokud hledáte nejlevnější možnost, jak se zbavit kabelu, je to dobrá volba. Pokud ale chcete kvalitní zvuk nebo aktivní potlačení hluku, radši si připlatit za něco lepšího. Například Redmi Buds 6 Pro (ne Play) mají ANC a prodávají se za cca 1300-1600 Kč, což je pořád slušná cena. A ještě jedna věc – sleva na Allegru nemusí trvat dlouho. Pokud vás ta cena zaujala, neváhejte moc dlouho. Za pár dní může být zase cena zpátky na 299 Kč nebo výš. Koupili byste si sluchátka za 171 Kč, nebo si raději připlatíte? Zdroj: Heureka, Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka slevy sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.